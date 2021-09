Restructuration de la SOPFEU à Maniwaki : l’intervention de François Legault demandée

Ces élus et le comité d’urgence SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu lui demandent d’assurer la survie des acquis et la préservation d’une gouvernance locale et du pouvoir décisionnel dans la Vallée-de-la-Gatineau .

On sollicite notre premier ministre, car cela fait plusieurs mois que le dossier de la SOPFEU Société de protection des forêts contre le feu dure , a déclaré la mairesse de Maniwaki, Francine Fortin, en marge d’un point de presse tenu à Gracefield, mercredi.

Les élus et le comité d’urgence SOPFEU Société de protection des forêts contre le feu estiment que les députés de l’Outaouais font preuve d’indifférence dans ce dossier. On a fait beaucoup d’interventions. Malgré l’aide du député et ministre de l’Outaouais, on n’a toujours pas de réponse , a ajouté la mairesse.

La mairesse de Maniwaki, Francine Fortin (Archives) Photo : Christian Milette

Les opposants à la restructuration de la SOPFEU Société de protection des forêts contre le feu accusent aussi le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, d’avoir failli à sa tâche dans ce dossier. Le groupe souhaite que le dossier lui soit retiré.

Un gouvernement qui se dit celui des régions se doit d’être à l’affût de toute situation pouvant nuire davantage à une région dévitalisée , ont-ils tonné par communiqué.

C'est sûr et certain que si la direction du poste de Maniwaki est transférée à Val-d'Or en permanence, ce qu'on appelle le Centre régional de lutte va aussi être transféré. Et ça, ce sont des emplois qui vont disparaître, parce que les décisions vont toutes être prises en Abitibi , a soutenu en entrevue Jean-Paul Gélinas, porte-parole pour le comité d'urgence SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu .

Son organisation demande par ailleurs la démission du président du conseil d’administration de la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu , Pierre Cormier. La préfète de la MRCMunicipalité régionale de comté de la Vallée-de-la-Gatineau, Chantal Lamarche, a indiqué que les élus ont l’appui d’homologues de l’Outaouais et des Laurentides.

Dès son annonce en mars dernier, la restructuration de la SOPFEU SOPFEU a soulevé le mécontentement dans la région. Plusieurs craignent des pertes d’emplois et des retombées économiques néfastes sur la région, bien que la société ait assuré le maintien en poste pour les 80 employés présents à Maniwaki.

Pour Jean-Paul Gélinas, le fait que la prise de décisions se fasse à Val-d’Or plutôt qu’à Maniwaki sera nuisible à l’économie de la Vallée-de-la-Gatineau.

Assez, c’est assez! On ne veut pas que la Vallée-de-la-Gatineau soit encore oubliée et qu’ils viennent nous prendre un acquis qu’on a depuis plusieurs années et qui représente un apport économique important , a renchéri la mairesse Fortin.

Invité à réagir à cette demande, le bureau du premier ministre François Legault a transmis une réponse écrite à ICI Ottawa-Gatineau.

Comme l’a mentionné le ministre Pierre Dufour la semaine dernière, le gouvernement a des discussions avec la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu . Nous réitérons notre souhait de préserver l’importance de la région de Maniwaki dans la lutte aux incendies sur le territoire québécois.

Avec les informations de Christian Milette