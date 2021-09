Des instavidéastes s’absentent de Twitch aujourd’hui en guise de protestation

RekItRaven crée du contenu sur Twitch, est non binaire et appartient à la communauté noire. Cette personne a lancé le mouvement #DayOffTwitch (Journée sans Twitch) pour la journée du 1er septembre aux côtés des instavidéastes ShineyPen et Lucia Everblack. L’objectif est de rallier les personnes marginalisées afin qu’elles dénoncent la haine à laquelle elles sont exposées sur la plateforme, utilisée surtout par la communauté d’adeptes de jeux vidéo.

Au Québec, le chroniqueur techno et fondateur de Radio Talbot, Denis Talbot, participe au mouvement. Il a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il comptait diffuser en direct sur Facebook plutôt que Twitch ce mercredi.

Cette initiative s’ajoute à celle lancée au début du mois d'août avec le mot-clic #TwitchDoBetter (Twitch peut faire mieux), qui montre du doigt la lenteur du site à prendre de nouvelles mesures concernant les messages de harcèlement.

Hors de contrôle

Les abus sont devenus incontrôlables sur Twitch, car les commentaires haineux sont partagés par des robots (bots) conçus pour les bombarder de ce type de messages, selon des instavidéastes. Un argot de programmation, qui consiste à mal orthographier des mots interdits, passe également entre les mailles des algorithmes de modération de la plateforme.

La communauté de joueurs et de joueuses propose une poignée de mesures à Twitch pour l'aider à freiner ce phénomène, dont l’ajout de l'authentification à deux facteurs, des délais imposés aux nouveaux comptes avant de pouvoir participer aux conversations et des pouvoirs accrus aux personnes qui font de la modération.

Twitch a reconnu à la mi-août qu’elle devait en faire davantage pour résoudre ces problèmes, et a annoncé préparer de nouvelles mesures de sécurité.

Nous soutenons nos instavidéastes dans leur droit de s'exprimer et d’attirer l'attention sur des questions importantes sur notre service. Une citation de :Un porte-parole de Twitch