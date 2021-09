Les tests par gargarisme disponibles en Abitibi-Témiscamingue pour détecter la COVID-19

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue a annoncé mercredi que les tests de dépistage de la COVID-19 par gargarisme sont maintenant disponibles à Rouyn-Noranda.

Le CISSS-AT indique aussi qu’il sera possible d’avoir accès à cette méthode dans les cliniques de dépistage de Val-d’Or, Amos, La Sarre, Ville-Marie, Témiscaming et Senneterre dès la semaine prochaine.

Une solution saline est remise pour se gargariser. La solution est ensuite expulsée dans un tube à l’aide d’une paille.

Le prélèvement par gargarisme peut remplacer le prélèvement nasal par écouvillonnage. Certaines conditions s’appliquent comme éviter de manger, boire, se brosser les dents, fumer ou mâcher de la gomme une heure avant le test.

La preuve vaccinale

Le passeport vaccinal entrait en vigueur ce matin. Les personnes âgées de 13 ans et plus doivent présenter une preuve de vaccination contre le coronavirus pour accéder à certains lieux comme les restaurants, les salles de spectacles et pour pratiquer certaines activités.

Le gouvernement du Québec ne prévoit pas de sanction avant le 15 septembre.

À l’émission Des matins en or, des entrepreneurs de l’Abitibi-Témiscamingue ont partagé leurs réflexions sur le passeport vaccinal et la préparation en vue de demander le code QR aux clients. Ils s’attendent à ce que cette nouvelle étape ralentisse un peu les activités et espère avoir la collaboration des clients.

Pas de nouveau cas confirmé

Le bilan de mercredi indique qu’aucun nouveau cas de COVID-19 n’a été confirmé en Abitibi-Témiscamingue.

Trois cas de COVID-19 confirmés sont actifs en Abitibi-Ouest et dans la Vallée-de-l’Or.

Mardi, la santé publique régionale indiquait qu’une personne ayant reçu un résultat positif au test de dépistage de COVID-19 avait fréquenté une école pendant sa période de contagiosité.