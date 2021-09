Rentrée scolaire et pandémie : des médecins répondent aux inquiétudes des parents

Près d'une dizaine de pédiatres et de médecins spécialisés en maladies infectieuses ont répondu à des questions portant sur les effets de la COVID-19 chez les enfants, la vaccination et des mesures préventives pour éviter la propagation du virus dans les écoles. Ils ont aussi touché au développement des enfants et de leur santé mentale.

Nous sommes tous préoccupés par le bien-être de nos enfants. La COVID-19 existe vraiment et peut causer du tort aux enfants. Une citation de :Jared Bullard, pédiatre spécialisé en maladies infectieuses

Le Dr Jared Bullard affirme qu'il y a eu 3 décès sur environ 15 000 cas confirmés de COVID-19 chez des enfants au cours des trois premières vagues au Manitoba. Environ 1 enfant sur 200 a été hospitalisé. Il ajoute que 1 enfant sur 2000 a été admis aux soins intensifs et 1 sur 1000 a souffert du syndrome inflammatoire multisystémique (MIS-C).

L'école, un environnement sécuritaire

La façon la plus courante pour les enfants de contracter la COVID-19 est en étant en contact avec les personnes avec qui ils vivent et non à l'école, indique le Dr Bullard.

Des données provinciales suggèrent que les écoles sont un environnement généralement sécuritaire, note-t-il, et que le nombre d'infections dans les écoles reflète ce qui se passe dans la population en général, sauf chez les enseignants.

Comparativement au reste de la population adulte, les enseignants sont environ deux fois moins susceptibles de contracter le COVID-19 dans un établissement scolaire.

En ce qui concerne les effets à long terme de la COVID-19 chez les enfants, le portrait demeure incomplet, affirme la présidente de la Société canadienne de pédiatrie, la Dre Ruth Grimes.

Toutefois, en citant une étude publiée dans la revue scientifique The Lancet, elle s'est faite rassurante. La plupart des enfants qui ont présenté des symptômes du MIS-C notamment n'ont pas dû être hospitalisés.

Cependant, certains enfants peuvent développer des symptômes de la COVID-19 de longue durée et ressentir de la fatigue. La Dre Grimes précise que ce phénomène est plus fréquent chez les adolescents.

Le variant Delta vient toutefois brouiller les cartes, parce qu'il est deux fois plus contagieux et cause plus de transmission du virus chez les personnes non vaccinées. Le Dr Bullard craint des répercussions plus graves avec l'augmentation du nombre d'infections.

Il se fie à des projections provenant des États-Unis qui montrent que le taux d'enfants hospitalisés est plus élevé en raison de ce variant. Toutefois, des données recueillies en Israël et en Europe démontrent que le taux de conséquences graves chez les enfants n'est pas aussi élevé que prévu.

Réviser les bases sanitaires

Les spécialistes de la santé rappellent qu'il est important de réviser les règles sanitaires avec les élèves au début de l'année scolaire.

Le port du masque est de nouveau exigé à l'intérieur des lieux publics au Manitoba. Photo : Halfpoint/Shutterstock

Le fait de revoir les techniques de lavage des mains et du port du masque avec les enfants peut aider à minimiser le risque d'exposition au virus, explique le Dr Bullard.

Selon la Dre Grimes, le masque n'aurait par ailleurs aucun effet secondaire négatif, notamment sur le développement du langage.

Afin d'assurer une meilleure ventilation, les spécialistes suggèrent de laisser les fenêtres et les portes des salles de classe ouvertes. Les écoles devraient permettre aux enseignants de donner leurs cours à l'extérieur avant l'arrivée du temps plus froid.

Les professionnels de la santé rappellent que, même pour les enfants immunodéprimés, retourner à l'école présente plus de bénéfices que de risques.

La spécialiste de l'oncologie pédiatrique et des greffes de moelle osseuse, Ashley Chopek, explique que certains enfants qui reçoivent une chimiothérapie ou une greffe de moelle osseuse peuvent avoir un système immunitaire affaibli et courir un risque accru de contracter la COVID-19.

Chaque enfant n'a pas le même niveau de faiblesse du système immunitaire après les traitements, précise-t-elle.

Avec les informations de Bryce Hoye