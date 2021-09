Jour 1 du passeport vaccinal en Outaouais

Depuis 0 h 01, les Québécois de 13 ans ou plus doivent prouver qu’ils sont adéquatement vaccinés contre la COVID-19 pour accéder à une grande quantité de lieux ou pratiquer des activités considérées comme étant non essentielles.

Il est cependant prévu qu’aucune sanction ne sera appliquée avant le 15 septembre afin de laisser aux citoyens et aux commerçants le temps de s’acclimater à cette nouvelle mesure, en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

Au restaurant Patio Vidal à Gatineau, les clients étaient moins nombreux qu’à l’habitude mercredi, selon le personnel.

La propriétaire Sonia Lacroix trouve difficile de devoir ajouter une tâche supplémentaire à ses employés, qui ne sont déjà pas nombreux. Elle suit les règles, mais elle trouve dommage que ses employés doivent jouer à la police.

C’est pas facile, on fait notre possible pour essayer de plaire à tout le monde, puis d’être dans les normes, mais des fois, la clientèle aussi, y’en a qui ne comprennent pas ça. Une citation de :Sonia Lacroix, Patio Vidal, Gatineau

Une affiche à l'entrée du restaurant Patio Vidal à Gatineau rappelle qu'il faudra présenter sa preuve vaccinale avant d'entrer dans le commerce. Photo : Radio-Canada / Emmanuelle Poisson

Certains clients comme Gilles Doucet n'ont aucun problème avec la nouvelle mesure sanitaire.

C’est très très bien, je respecte [les règles] avec mon passeport , soutient M. Doucet. Malheureusement, il y a certains clients qui ont été obligés de sortir parce qu’ils n’avaient pas le passeport. J’encourage ça à 100 milles à l'heure.

Il dit se sentir plus en sécurité de savoir que les clients autour de lui sont aussi vaccinés. Oui, je me sens plus en sécurité, je respecte toujours les protocoles, mes amis font la même chose. Le passeport est très important et ça va continuer , conclut M. Doucet.

Le passeport vaccinal est aussi requis pour les personnes de 13 ans et plus voulant accéder aux places assises des aires de restauration et des restaurants des centres commerciaux de l’Outaouais.

La propriétaire du Patio Vidal dit avoir dépensé environ 700 $ pour l'achat de téléphones intelligents afin de procéder aux vérifications des preuves vaccinales de ses clients. Elle ne voulait pas imposer à ses employés d’utiliser leurs téléphones intelligents.

Avec le passeport, il faut que les gens comprennent que ça va prendre plus de temps, le service va être plus long parce qu’il faut qu’ils sortent la carte, il faut qu’ils sortent leur carte d’identité, il faut qu’ils sortent leur preuve , affirme Mme Lacroix.

J'aimerais dire aux gens : "Préparez-vous, quand vous arrivez, ayez avec vous [vos preuves d’identité et de vaccination]". J’ai une affiche à la porte, vous savez qu’on va demander le passeport , conclut-elle.

Elle craint maintenant de voir une baisse de l’achalandage et se demande comment elle pourra y répondre si cela survient.

Un rappel placé à l'entrée du restaurant Le Troquet au centre-ville de Gatineau. Photo : Radio-Canada / Rosalie Sinclair

Mme Lacroix trouve aussi que le milieu de la restauration est victime d’un deux poids, deux mesures , puisque les épiceries et d'autres secteurs de l’économie ne sont pas assujettis aux mêmes règles.

15 jours pour s'adapter

Du côté de la Sporthèque, tout s'est plutôt bien déroulé mercredi matin, selon Élaine Dupras, directrice générale et associée de l'établissement.

Ça se passe bien, les gens étaient informés, ils nous présentent leur preuve vaccinale, l’application va quand même assez rapidement, on n’a pas eu de pépin majeur. Mais fort heureusement, on a deux semaines de répit, donc ça va nous permettre de nous habituer et d’intégrer ça à nos procédures d’accueil.

Son établissement prévoit embaucher du personnel pour répondre à cette nouvelle réalité.

Et même si la Sporthèque accueille aussi des clients de l'Ontario, aucun problème n'a été signalé, poursuit Mme Dupras.

Ça a été un peu mélangeant pour nous, parce qu’au début, l’information qu’on avait reçue c’est qu’ils devaient se procurer le passeport vaccinal du Québec et finalement, ça a changé en cours de route. Maintenant, avec une preuve d’identité et leur preuve vaccinale de l’Ontario, on peut les accueillir.

Élaine Dupras, directrice générale et associée de la Sporthèque devant l'établissement (Archives) Photo : Radio-Canada

Si la pandémie a eu un impact négatif sur l'achalandage à la Sporthèque, les affaires semblent reprendre aujourd'hui, se réjouit la directrice générale.

Là, c’est en septembre, on est franchement très occupés, ce qui nous fait grandement plaisir. Est-ce que le fait de montrer le passeport vaccinal va diminuer notre clientèle? Je ne le crois pas. Parce que sur environ 2500 clients actifs en ce moment, il y en a peut-être une quarantaine qui nous a demandé d’annuler l’abonnement ou qui ne se réabonnera pas à cause du passeport. C’est moins de 2 %. Donc ça ne devrait pas avoir un impact trop négatif.

Mme Dupras espère toutefois que le passeport vaccinal aura un impact sur les mesures sanitaires toujours en place.

Ce serait vraiment notre souhait qu’on puisse diminuer un peu les mesures. Avec 100 % de la population qui utilise le club qui est vaccinée, le risque est bien moins important. [Actuellement] on est [encore] très limité dans nos cours de groupe et par rapport à nos appareils.

Quelle preuve pour les employés?

En entrevue à l’émission Les matins d’ici, Jean-François Tremblay, professeur en relations industrielle à l’ UQOUniversité du Québec en Outaouais soutient qu’il n’y a pas d’obligation pour les travailleurs de ce secteur d’être vaccinés.

Il n’y a certainement pas d’obligation, mais on a une responsabilité morale de ne pas devenir des vecteurs de transmission , soutient-il. La vaccination devient une mesure appropriée et qui pourrait être exigée de la part des employeurs dans la mesure où ça répond à une nécessité.

Jean-François Tremblay est professeur de relations industrielles à l’Université du Québec en Outaouais (UQO). Photo : Radio-Canada

Même s'il pense que la majorité des travailleurs des secteurs touchés vont se faire vacciner, il s'attend à ce qu’une minorité d’entre eux ne le fassent pas.

Une personne qui voudrait ne pas se faire vacciner, il faudrait qu’elle puisse établir quel est le fondement juridique de base. Sous quel principe? Est-ce un motif religieux, de santé ou une discrimination économique, qui n’est pas le cas parce que le vaccin est gratuit , poursuit-il.

Si la personne n'est pas en mesure d'offrir sa prestation de travail conformément à ce qui est attendu parce qu’elle prétend exercer un droit, là on est devant un cas classique. Si ce droit-là est légitime, l’obligation de l’employeur est de tenter de l'accommoder […] pour qu'elle n’ait pas de préjudice à l'emploi parce qu’elle exerce son droit.

Avec les informations d'Emmanuelle Poisson et de Rosalie Sinclair