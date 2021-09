Grand ménage dans l’administration de la santé en Nouvelle-Écosse

Nouvellement élu, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, et la ministre de la Santé, Michelle Thompson, ont remercié le PDG de la Régie de la santé provinciale et ont congédié tous les membres de son conseil d’administration.

Cette annonce survient moins de 24 heures après l’assermentation du nouveau Cabinet de Tim Houston.

La ministre de la Santé de la Nouvelle-Écosse, Michelle Thompson. Photo : Communications Nouvelle-Écosse

Je pense que, parfois, il faut tout simplement faire table rase. Il est temps de tout remettre à zéro à l'autorité sanitaire de la Nouvelle-Écosse. Il est temps de recentrer les efforts. Une citation de :Tim Houston, premier ministre de la Nouvelle-Écosse

Le Dr Brendan Carr, qui a été démis de ses fonctions, était en poste comme PDGprésident-directeur général depuis 2019. Son indemnité de départ est d'environ 400 000 $.

Je tiens à remercier le Dr Carr et le conseil d’administration de la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse pour leurs services , souligne le premier ministre, Tim Houston, dans un communiqué de presse.

Karen Oldfield, anciennement PDGprésident-directeur général du Port d’Halifax, remplacera pour le moment le Dr Brendan Carr et occupera le poste de PDGprésident-directeur général par intérim de la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse.

La PDG par intérim de la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse, Karen Oldfield. Photo : Communications Nouvelle-Écosse

Elle sera à la barre d’une équipe de quatre personnes. Se joindront à elle Jeannine Lagasse, Janet Davidson, et le Dr Kevin Orrell.

Une nouvelle équipe

Jeannine Lagasse est promue de sous-ministre déléguée du ministère de la Santé à sous-ministre. Craig Beaton, un ancien directeur général principal au ministère de la Santé, occupera maintenant le poste de sous-ministre délégué.

Janet Davidson était PDGprésident-directeur général par intérim de la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse avant l’embauche de M. Carr, et a également fait partie du conseil d’administration. Elle sera maintenant administratrice de la régie.

Pour terminer, l’ancien sous-ministre, le Dr Kevin Orrell, est pour sa part nommé directeur général du tout nouveau Bureau de recrutement des professionnels de la santé.

Le Dr Kevin Orrell est nommé directeur général du tout nouveau Bureau de recrutement des professionnels de la santé. Photo : Communications Nouvelle-Écosse

Ce bureau, qui relève directement du premier ministre de la Nouvelle-Écosse, se concentrera sur le recrutement et le maintien en poste des professionnels de la santé.

La nouvelle PDGprésident-directeur général de la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse estime qu'elle et son équipe sont prêtes à s'atteler à la tâche.

Nous sommes prêts à travailler avec le personnel de santé de première ligne et les dirigeants du gouvernement et de [la régie] pour que le système de santé fonctionne comme il le devrait , a déclaré Karen Oldfield. Nous savons qu'il y a des obstacles et c'est notre travail – le travail de cette équipe – de les éliminer .

Une étape évidente selon un politologue

Le politologue Yvon Grenier n'est pas étonné de ces changements de garde puisque le Parti progressiste-conservateur a fait des élections un référendum sur le dossier de la santé.

Les conservateurs n’ont pas été au pouvoir depuis 2009 et ils vont vouloir évidemment mettre leurs propres pions sur l’échiquier , pense M. Grenier.

Il rappelle que la Régie de la santé est le plus grand employeur de la province et que la fusion des régies régionales par les libéraux en 2015 a été vivement critiquée depuis par l'opposition.

Yvon Grenier croit donc que ce type de manœuvre était nécessaire pour le nouveau gouvernement. Il pense que c'est un dossier que pourra mener la nouvelle ministre de la Santé Michelle Thompson.

C’est une femme avec beaucoup d’expérience sur le terrain, qui a de l’expérience au niveau de l’administration, donc il n’y a pas de raisons de penser qu’elle ne va pas faire un bon travail , estime M. Grenier.

Une tournée provinciale

Cette nouvelle équipe, accompagnée de Tim Houston et de Michelle Thompson, entamera une tournée provinciale du 20 au 23 septembre afin d’aller à la rencontre de professionnels de la santé de première ligne, afin de prêter oreille à leurs inquiétudes.

Quand on parle avec ceux qui travaillent dans le système, c’est toujours une bonne idée , affirme la Dre Robyn MacQuarrie, ancienne présidente de l’organisme Doctors Nova Scotia.

La Dre Robyn MacQuarrie, ancienne présidente de l'organisme Doctors Nova Scotia. Photo : Radio-Canada

Cette dernière est contente de savoir que le gouvernement va se concentrer sur le recrutement et la rétention.

Si maintenant il y a un bureau qui s’occupe de cela, probablement que cela va dans la bonne direction , dit-elle. On voit que c’est vraiment une priorité pour ce gouvernement, et on a hâte de travailler avec lui.