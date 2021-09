Manifestation devant un CPE à Val-d’Or : « les parents n’ont plus de plan A ou de plan B »

Ils se sont réunis devant l’installation de l’avenue Paquin du CPE Vallée-des-Loupiots. La direction de l'installation de 80 places a annoncé il y a quelques jours la fermeture temporaire en raison de la pénurie de personnel.

Le père de famille et co-instigateur de l’événement, Mathieu Gagné, réclame davantage de places en garderie et la valorisation du métier d'éducatrice. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Le collectif Ma place au travail veut lancer un message clair au gouvernement afin qu’il trouve des solutions rapidement à la pénurie de places en services de garde à Val-d’Or et en Abitibi-Témiscamingue.

On est ici pour dire au gouvernement que les parents n’ont plus de plan A ou de plan B et ça en pousse plusieurs à devoir quitter leur travail, explique Mathieu Gagné, parent et co-instigateur de l’événement. On veut aussi affirmer que nos enfants ont besoin de services de qualité et ça passe par la valorisation du travail des éducatrices et de meilleures échelles salariales. Il faut rendre la formation plus attrayante. Présentement, on brûle les éducatrices par les deux bouts parce qu’on leur en demande plus.

Pour le syndicat CSN, cet appui des parents est important pour la cause des éducatrices, qui revendiquent de meilleures conditions de travail lors des négociations d’une nouvelle convention collective. Le syndicat réclame notamment une parité avec le milieu scolaire pour ce type d’emploi.

C’est un coup de pouce moral important de sentir le soutien de la population, précise Félix-Antoine Lafleur, président du Conseil central en Abitibi-Témiscamingue. On retourne à la table des négociations à la mi-septembre et on espère une réponse positive. Il faut une bonification monétaire quand on sait qu’au sommet de l’échelle, une éducatrice qui a le même diplôme dans le réseau scolaire gagne 5 dollars de l’heure de plus qu’en CPE.

Le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil et Manon Massé, co-porte-parole de Québec solidaire étaient à la manifestation de mercredi matin. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Le directeur général de la Vallée-des-Loupiots, Joël Gagné, croit lui aussi que la solution à la crise des places en CPE passe avant tout par la main-d’oeuvre.

On est la preuve vivante que d’annoncer des nouvelles places, ça ne fonctionne pas, avance-t-il. Notre installation de l’avenue Paquin vient d’être construite et pourtant on en arrive à un jour triste comme celui-là. Ce ne sont pas des murs dont on a besoin. Ça nous prend du personnel et de meilleures conditions pour les attirer.

Joël Gagné est directeur général du CPE Vallée-des-Loupiots. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Le directeur général ajoute que les efforts de recrutement se poursuivent à la Vallée-des-Loupiots et qu’un comité de parents bénévoles a été formé pour aider à élaborer des solutions.

Le CPE va réévaluer la situation lors de la 3e semaine de septembre avec l’objectif de rouvrir graduellement cette installation.