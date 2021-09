« Ce n’est pas la meilleure transaction financière de ma carrière », dit Fitzgibbon

Pierre Fitzgibbon est redevenu, mercredi, ministre de l'Économie et de l'Innovation au sein du gouvernement de François Legault. Un poste qu'il avait dû quitter il y a trois mois, après des blâmes répétés de la commissaire à l'éthique.

La commissaire, Ariane Mignolet, lui reprochait sa négligence à se départir d'actions dans deux entreprises faisant affaire avec le gouvernement, White Star Capital et ImmerVision, ce qui pouvait le placer dans une situation « inacceptable » de conflit d'intérêts.

J'ai pris les dispositions qui étaient requises considérant la commissaire à l'éthique , a affirmé le député de Terrebonne après son assermentation dans une conférence de presse donnée conjointement avec le premier ministre Legault, à Québec.

Se disant très fier de revoir Pierre Fitzgibbon dans son équipe, François Legault a dit de lui qu'il avait réussi à créer des emplois mieux payés et à réduire l'écart de richesse entre l'Ontario et le Québec. Résultat : le salaire moyen au Québec a augmenté plus rapidement que celui de l'Ontario, a expliqué le premier ministre Legault.

Pierre Fitzgibbon affirme avoir vendu ses actions dans ces deux entreprises (non cotées en Bourse) sans tierce partie auprès de qui il pourrait être impliqué et qui pourrait causer des problèmes d'apparence de conflit d'intérêts.

Une vente qui s'est avérée compliquée , de son propre aveu. Dans un cas, c'est la compagnie qui l' a racheté et, dans l'autre cas, c'est la direction de l'entreprise qui l'a fait.

J'aurais pu dévier le système en 2018-2019 et vendre mes actions ou les "mettre en pension", je ne l'ai pas fait [...] , a expliqué le député. Sans vouloir donner de chiffres, il a reconnu que ce n'était pas la meilleure transaction financière de [sa] carrière .

En juin, M. Fitzgibbon avait affirmé n'avoir reçu aucune offre digne de ce nom pour les actions qu'il détenait dans ces deux entreprises. S'il avait accepté les propositions reçues, il aurait perdu plus d'un million de dollars, avait-il alors estimé.

Élu le 1er octobre 2018, M. Fitzgibbon a mis trois ans à se conformer au code d'éthique des élus de l'Assemblée nationale. Il n'a eu de cesse de rejeter les conclusions de la commissaire et a toujours nié s'être placé en situation de conflit d'intérêts.

Mercredi, il s'est dit très heureux de reprendre les rênes de l'économie et de revenir au gouvernement . Il affirme qu'il aurait probablement démissionné s'il avait eu le sentiment d'avoir accompli le travail et d'être allé au bout de ses capacités . Ce n'est pas le cas , a-t-il dit.

Dans l'intervalle, c'est le ministre des Finances Éric Girard ( un releveur de luxe , de commenter François Legault), qui avait pris la responsabilité de l'économie. Dans l'éventualité où ImmerVision et White Star Capital devaient faire affaire avec le gouvernement du Québec, il reviendra à M. Girard de s'occuper du dossier, et non à Pierre Fitzgibbon, a spécifié M. Legault.

Le code d'éthique

Cet épisode dans la vie du gouvernement que dirige la Coalition avenir Québec a mis en relief les modernisations qui doivent être apportées au Code d'éthique des élus, a reconnu François Legault. Des changements que la commissaire elle-même a jugés nécessaires, a-t-il précisé.

Questionné à savoir pourquoi son gouvernement n'avait pas apporté ces changements durant le présent mandat, le premier ministre a affirmé que d'autres priorités s'étaient retrouvées sur le dessus de la pile .

Et ces changements ne surviendront pas dans les mois à venir, une période préélectorale qui serait trop propice aux élans partisans, a-t-il dit en substance. Il y a beaucoup de changements que j'aimerais faire et c'est pourquoi je vais demander aux Québécois un deuxième mandat , d'enchaîner François Legault.

Pierre Fitzgibbon a d'ailleurs annoncé qu'il se représentera dans la circonscription de Terrebonne aux élections générales de 2022.

Il me semble qu'on est capables de s'assurer qu'il n'y ait pas de conflits d'intérêts sans forcer des personnes à perdre de l'argent en vendant leurs actions. Une citation de :François Legault, premier ministre du Québec

Pas de ministres « théoriques »

Pour François Legault, le cas Fitzgibbon illustre la nécessité de changer le code d'éthique qui, sous sa forme actuelle, pose certains problèmes pour attirer en politique des gens qui ont des placements dans des entreprises .

Pierre Fitzgibbon est respecté par le monde des affaires, assure le premier ministre québécois. On ne veut pas nécessairement avoir des ministres – entre autres en économie – qui sont, je le dirais entre guillemets, "théoriques" .