690 nouveaux cas de COVID-19 et deux décès de plus au Québec

Deux nouveaux décès liés à la maladie ont été déclarés ces dernières 24 heures. Le bilan des pertes de vie attribuables à la COVID-19 s’établit maintenant à 11 288 au Québec.

Ces dernières 24 heures, le nombre d’hospitalisations a cependant augmenté de sept pour un total de 138 dans les hôpitaux de la province.

De ce nombre, 40 patients sont traités aux soins intensifs, soit quatre de plus que la veille.

Les opérations de dépistage se poursuivent pendant ce temps sur l’ensemble du territoire, où 20 854 prélèvements ont été effectués le 30 août.

Évolution de la COVID-19 au Québec

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Vaccination

Plus de 26 680 doses supplémentaires ont été administrées aux Québécois, soit 24 734 injectées au cours des dernières 24 heures et 1946 doses de plus administrées avant le 31 août.

La santé publique ajoute aussi au bilan 92 036 doses administrées hors de la province, ce qui porte à 12 458 771 le nombre de doses de vaccin injectées à des Québécois depuis le début de la campagne de vaccination, en décembre dernier.

Selon les données de l’Institut de santé publique du Québec (INSPQ), 80,8 % des Québécois de 12 ans et plus ont reçu deux doses du vaccin contre la COVID-19.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Progression de la maladie

Dans la province, on compte actuellement 4729 cas actifs de COVID-19 et 252 éclosions actives.

Laval demeure la région où la contagion est la plus forte avec un taux de cas actifs de 132,1 par tranche de 100 000 habitants, le Nord-du-Québec vient en deuxième position avec un taux de cas actifs de 103,8, suivi de Montréal à 83,9 cas pour 100 000 habitants.

La moyenne québécoise s’établit quant à elle à 55 cas pour 100 000 habitants.