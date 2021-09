Non, 24 000 enfants n’ont pas été enlevés pour être vaccinés en Australie

Une publication sur Facebook affirme que 24 000 enfants ont été « retirés de leurs familles » parce que leurs parents ont refusé de les vacciner. Or, il s'agit d'une déformation d'une vraie annonce du gouvernement d'un État australien visant à offrir la vaccination à des élèves de fin de secondaire.

24 milles enfants retiré de leurs familles en Australie (sic) , peut-on lire dans une publication publiée par un Québécois sur Facebook le 22 août et partagée près de 4000 fois. Tout ça parce que les parents refusent de faire vacciner leur enfants, ÇA VOUS TENTE TU DE VOUS RÉVEILLÉ ?(sic)

La publication en question fait référence à une idée, déjà démentie  (Nouvelle fenêtre) par plusieurs médias  (Nouvelle fenêtre) , selon laquelle l'Australie aurait kidnappé des enfants pour les vacciner de force. Il s'agit simplement d'un programme volontaire de vaccination destiné aux élèves finissant leur parcours secondaire dans l'État de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie.

Voici comment cette fausse nouvelle a fait son chemin jusqu'ici.

L'histoire débute le 6 août. En conférence de presse, le ministre de la Santé de cet État, Brad Hazzard, annonce que 24 000 élèves pourront se faire vacciner au stade Qudos Bank Arena, à Sydney, en vue de leurs examens de fin de secondaire. Il explique ensuite ce que les élèves doivent faire pour recevoir leur dose.

Rendez-vous au Qudos Bank Arena. Vous pouvez prendre votre automobile ou les transports en commun. Sinon, peut-être que maman ou papa peut vous déposer. Si maman, papa ou un membre de votre famille vous emmène, assurez-vous qu'ils restent à l'extérieur du stade. Bien entendu, nous ne voulons pas que trop de gens flânent à l'intérieur du stade , dit-il.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le ministre cherche ensuite à rassurer les parents qu'ils peuvent laisser entrer leurs adolescents seuls en toute sécurité.

Je veux assurer aux parents qu'on prendra bien soin de vos enfants à l'intérieur du stade. Lorsqu'ils arriveront, ils seront accompagnés. Il y aura des infirmières, des membres du Youth Command ("brigade jeunesse", une section de la police de cet État dédiée à la prévention du crime chez les jeunes) et de jeunes agents policiers membres de diverses opérations policières pour les guider , ajoute-t-il.

Une semaine plus tard, plusieurs comptes Twitter américains partagent un extrait vidéo de la conférence de presse contenant cette dernière citation hors contexte. Celle-ci devient ensuite virale, cumulant des milliers de partages. L'histoire se déforme rapidement.

L'Australie va kidnapper 24 000 enfants pour les vacciner! C'est démoniaque! affirme un tweet.

Aux Australiens! Protégez vos enfants! Ils veulent vous enlever vos enfants et les sortir de l'école pour les emmener se faire vacciner! affirme un autre.

Quelques jours plus tard, une vidéo se met à circuler au Québec, où une dame, s'exprimant avec un accent français, affirme qu' ils ont prévu à la rentrée, pour les enfants australiens, de les emmener dans un stade et de les faire vacciner, même sans le consentement des parents , affirme-t-elle.

Notons que non seulement il n'était pas question de vaccination sans le consentement des parents (le fait que le ministre Hazzard invite les parents à emmener leurs enfants au stade en est la preuve), mais le mois d'août est en hiver en Australie et non à la fin de l'été comme dans l'hémisphère Nord. La période de vacances scolaires estivales en Australie dure généralement de décembre à la fin janvier. Il ne s'agit donc pas d'une campagne de vaccination de la rentrée.