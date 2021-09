Des cliniques de dépistages de COVID réservées aux enfants pour la rentrée scolaire

L’Hôpital régional de Windsor a ouvert sa clinique pédiatrique de COVID-19 mardi, tandis que l’Hôpital Michael Garron dans l’est de Toronto ouvre un tel centre pour les enfants mercredi.

À Windsor, la directrice générale de l’hôpital Karen Riddell affirme que l’établissement a vu la demande pour le dépistage pédiatrique doubler au cours des dernières semaines.

On se prépare au pire, mais on espère le contraire. Le risque d’être exposé à la COVID-19 est toutefois plus élevé cette année comparativement à l’année dernière. Une citation de :Karen Riddell, directrice générale de l’Hôpital régional de Windsor

Avec l’école qui recommence, on voulait s’assurer qu’on avait la capacité de gérer la demande croissante. On sait qu’il va y avoir des cohortes d’élèves qui seront renvoyées à la maison et donc, une plus grande demande pour le dépistage des enfants, explique-t-elle.

La clinique d’évaluation médicale urgente de pédiatrie à Windsor a ouvert à côté de l’urgence de l’hôpital. Elle offre des tests de dépistage de COVID-19, des évaluations urgentes et la vaccination pour les 12 à 17 ans.

Selon Karen Riddell, la clinique est nécessaire parce que le variant Delta se propage présentement dans la communauté, les mesures sanitaires sont allégées, les enfants de moins de 12 ans ne peuvent se faire vacciner et les sports pour les enfants ont recommencé.

L’importance du dépistage rapide

La clinique de pédiatrie permettra de rediriger les jeunes patients qui se pointent à l’urgence de l’hôpital, constate Karen Riddell. Et elle ajoute que les tests de dépistage rapide seront primordiaux pour empêcher la propagation rapide de la COVID-19.

Nous voulons nous assurer de pouvoir donner les résultats des tests la journée même ou le lendemain. Pour ce faire, nous avons besoin d’une clinique dédiée aux jeunes, explique la directrice générale.

La demande pour le dépistage de la COVID-19 était importante lors de la rentrée scolaire en septembre 2020, chose qui était surtout entraînée par les mesures provinciales qui disaient que les enfants avec certains symptômes devaient se faire dépister.

Certaines familles ont dû attendre des journées pour que leurs enfants se fassent dépister, avant que la province commence un système de dépistage par rendez-vous. Le nombre élevé de tests a aussi eu une incidence sur les laboratoires, qui prenait parfois plusieurs jours avant d’envoyer les résultats.

À Toronto, l’Hôpital Michael Garron compte rouvrir sa clinique pédiatrique de COVID-19 mercredi pour se préparer à la rentrée scolaire.

L'Hôpital Michael Garron dans l'est de Toronto prévoit ouvrir une clinique de COVID-19 pour les jeunes pour se préparer à la rentrée scolaire. Photo : (Evan Mitsui/CBC)

L’année dernière, l’hôpital a lancé cette initiative à la fin du mois de septembre. L’urgentologue et coprésident de la clinique, le Dr Michael Charnish, espère d’ailleurs qu’elle verra autant de succès qu’en 2020.

Nous avons réalisé l’année passée que les jeunes de notre quartier ont besoin de cette ressource. Un endroit d'évaluation en matière de COVID-19 pour les familles, qui est facile à naviguer et amène moins de stress, dit-il.

Selon l’urgentologue, le personnel de la clinique parle aux patients, vérifie leurs niveaux d’oxygène et donne les tests de dépistage. La clinique va d’ailleurs offrir des écouvillons oraux nasaux pour faciliter le dépistage des jeunes, puisque cette méthode est beaucoup moins intrusive que les tests nasopharyngés.

La clinique de COVID-19 pour les jeunes a sa propre entrée et permet de dépister jusqu’à quatre membres d’une même famille en même temps. Une citation de :Dr Michael Charnish, co-directeur de la Clinique de dépistage pour les jeunes à l’Hôpital Michael Garron

La clinique pour les jeunes nous a également permis de diagnostiquer autre chose que la COVID-19, comme des otites par exemple, constate Dr Michael Charnish.

Le programme a eu tellement de succès que l’Hôpital Michael Garron voudrait qu’il devienne un département d’urgence pédiatrique permanent. D’ailleurs, la fin de semaine dernière, des familles du quartier ont donné leurs avis sur la façon d'adapter la clinique pour les jeunes, selon l’urgentologue.

Cette idée a commencé avec une clinique de COVID-19 pour les jeunes et se transforme maintenant dans un endroit dédié à offrir des soins adaptés pour les familles et les enfants, souligne-t-il.

Pour le moment, il n’y a pas de dépistage sans rendez-vous aux cliniques de Windsor et Toronto, mais les deux cliniques ont affirmé que des rendez-vous peuvent être réservés en ligne pour la journée même ou le lendemain.

D’après les informations de CBC et de La Presse canadienne