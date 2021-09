L’accès au réseau cellulaire, encore un enjeu électoral en Mauricie

La résidente de Saint-Édouard-de-Maskinongé Ginette St-Pierre presse les autorités d'étendre la couverture cellulaire afin d’assurer la sécurité des citoyens.

Il y a 3 ans, son frère est décédé lors d'une excursion dans une montagne avoisinante où le réseau cellulaire est inexistant. Elle estime que s’il avait pu utiliser un téléphone cellulaire, les secours seraient rapidement venus l'aider. Ça prend les ambulances et pour les rejoindre ça prend le réseau , explique-t-elle.

Le maire de la Municipalité, Réal Normandin, déplore que le dossier tarde à se concrétiser. Il rappelle que des citoyens ne peuvent pas toujours appeler les autorités lors d'urgences médicales ou pour un incendie.

Réal Normandin affirme qu’installer une tour cellulaire est très coûteux et qu’il a besoin de l’aide des gouvernements pour le faire. C'est un demi-million de dollars, c'est pas des blagues. Pour une municipalité de 700 habitants, ça ne me tente pas d'augmenter les taxes pour ce projet-là , dit-il.

Des candidats ont installé des pancartes électorales à Saint-Édouard-de-Maskinongé, en Mauricie. Photo : Radio-Canada

Des promesses électorales

Lors d’une conférence qu’il a tenue à Saint-Édouard-de-Maskinongé mardi, le candidat bloquiste dans Berthier-Maskinongé, Yves Perron, a annoncé qu’il a l'intention de s'attaquer à l'efficacité du réseau cellulaire sur son territoire s'il est réélu.

Il compte faire pression sur le gouvernement fédéral pour qu'il développe un programme dédié à l'amélioration du réseau cellulaire dans la région. Juste pour Berthier-Maskinongé, ça frise le million [de dollars en dépenses], parce que ça coûte plusieurs milliers pour chaque tour, tout dépendant du terrain, de la géographie, des aménagements disponibles , constate-t-il.

Le candidat bloquiste Yves Perron était de passage à Saint-Édouard-de-Maskinongé mardi. Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Ici [à Saint-Édouard-de-Maskinongé], on est plus avancés qu'ailleurs parce que le maire et les élus locaux y travaillent depuis longtemps, ajoute Yves Perron. On a des terrains qui sont identifiés, on a une entreprise qui est prête même. Tout ce qu’il manque, c'est un investissement de départ.

Sa rivale néo-démocrate, Ruth Ellen Brosseau, critique pour sa part la lenteur du gouvernement sortant à améliorer la couverture cellulaire. Pour des questions de sécurité, c'est important , dit-elle.

Il faut travailler avec les compagnies qui sont présentes sur le territoire pour bâtir des tours, mais aussi s'assurer qu'on baisse les factures des gens , affirme la candidate du Nouveau Parti démocratique (NPD).

Si elle est élue, la candidate néo-démocrate Ruth Ellen Brosseau s'engage aussi à travailler pour assurer une meilleure couverture cellulaire dans la région. (Archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Ruth Ellen Brosseau ainsi que le candidat du Parti conservateur du Canada (PCC), Léo Soulières souhaiterait que le prochain gouvernement négocie des ententes avec les compagnies de télécommunication pour régler ce dossier.

Avec les informations de Marc-Antoine Bélanger