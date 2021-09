656 nouveaux cas de COVID-19 et 13 morts en Ontario

L'Ontario a déclaré 656 cas de COVID-19 mercredi et 13 décès liés à la maladie. Mais ce nombre, 13 décès, est issu d'un nettoyage de données, selon une précision du ministère de la Santé envoyée aux médias par courriel. Cinq d'entre eux sont survenus la semaine dernière , tandis que les huit autres datent d' il y a plus d'une semaine , peut-on y lire.

Le nombre de contaminations de mercredi demeure sous la moyenne des 7 derniers jours, qui s'élève à 701. On recense notamment 158 nouveaux cas à Toronto, 76 à York, 73 à Hamilton, 59 à Peel et 50 à Windsor.

Un peu plus de 68 % des contaminations concernent des personnes qui ne sont pas entièrement vaccinées, tandis que 23 % ont reçu leurs deux doses, selon la santé publique. On ne connaît pas le statut vaccinal des 9 % restants.

Il y a actuellement 5861 cas actifs en Ontario.

Hospitalisations

Le nombre de personnes hospitalisées grimpe à 339, soit 3 de plus que la veille.

On connaît le statut vaccinal de 314 de ces patients : 246 d'entre eux ne sont pas vaccinés; 20 le sont partiellement et 48 ont reçu leurs deux doses.

Parmi les admis à l'hôpital, 163 (+5 par rapport à mardi) reçoivent des traitements en unité de soins intensifs, dont 96 sont placés sous respirateur, en hausse de 3 par rapport à la veille.

Vaccination

Un peu plus de 34 700 doses des vaccins contre la COVID-19 ont été administrées mardi. En date de mercredi, 76,4 % des Ontariens âgés de 12 ans et plus ont maintenant reçu 2 doses.