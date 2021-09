La vaccination non requise pour le personnel des élections provoque des désistements

Le fait de devoir à potentiellement travailler jusqu’à 14 heures dans une salle avec une personne non vaccinée a été le facteur décisif pour nous , dit Denise McFaul.

Denise McFaul, enseignante à la retraite, et son mari, Rob McFaul, devaient faire partie du personnel des bureaux de vote d’Élections Canada dans la région de Vancouver.

Mme McFaul croit qu'Élections Canada a pris la mauvaise décision en n'obligeant pas ses employés à être pleinement vaccinés.

Nous faisons partie du problème si nous avons un bureau de scrutin [avec du personnel] non vacciné. Nous pourrions propager la COVID-19. Une citation de :Denise McFaul

Denise McFaul avait cru qu’un bureau de vote en Colombie-Britannique serait considéré comme étant une place publique intérieure où la double vaccination sera requise et ne comprend pas pourquoi ce n’est pas le cas.

Un passeport vaccinal sera requis en Colombie-Britannique dès le 13 septembre, une semaine avant les élections, pour les activités non essentielles comme aller au restaurant, au gymnase et au cinéma. Des passeports semblables seront en vigueur avant les élections au Québec et au Manitoba. Un passeport vaccinal est également attendu en Ontario.

Cela me met mal à l’aise. J’étais soulagée que nous ayons à être pleinement vaccinés dans plusieurs contextes. Une citation de :Denise McFaul

Élections Canada affirme que des mesures sanitaires suffisantes seront en place dans les bureaux de scrutin du pays.

Les politiques ont été élaborées en collaboration avec l’Agence de la santé publique du Canada , explique Andrea Marantz, une porte-parole d’Élections Canada en Colombie-Britannique.

Même si elle dit comprendre les inquiétudes de Denise McFaul, Andrea Marantz affirme qu’elle fait pleinement confiance aux mesures de prévention de la COVID-19 mises en place dans les bureaux de scrutin pour le personnel et les électeurs.

Parmi ces mesures figurent l’utilisation unique de crayons, la distanciation physique, des panneaux de plexiglas, la présence de moins d’employés et l'interdiction de manipuler des pièces d’identité.

Les employés auront très peu d'interactions entre eux , précise la porte-parole d’Élections Canada.

Nous sommes habitués à voir deux personnes assises côte à côte qui se parlent. Ce ne sera pas le cas cette année. Le bureau de vote sera très différent cette année. Une citation de :Andrea Marantz, porte-parole, Élections Canada

La porte-parole ajoute qu’une majorité des personnes qui travaillent pour Élections Canada sont âgées de 55 ans et qu'une forte majorité de cette tranche d'âge de la population est vaccinée.

Si les bureaux de scrutin sont encore organisés dans des écoles et des centres communautaires, ils ne seront pas nécessairement aux mêmes endroits. Des évaluations sont faites pour déterminer quels sont les points d’entrée et de sortie les plus sécuritaires pour les électeurs et le personnel , ajoute Élections Canada.

