Hausse de la demande à la banque alimentaire de Dryden

M. Huckabay estime qu'ils servent 100 familles de plus par mois par rapport au début de la pandémie.

À Dryden, nous n'avons pas vu une grande augmentation de l'utilisation de la banque alimentaire [lorsque la pandémie a frappé] , raconte Allen Huckabay, directeur de la banque alimentaire de Dryden.

Nous avons plutôt constaté une baisse, ce qui nous a un peu fait nous gratter la tête , ajoute-t-il.

Des bénévoles s'occupent de remplir les étagères avant de préparer les paniers de denrées pour les familles. Photo : CBC/Logan Turner

En mars 2020, quelques familles qui fréquentent régulièrement la banque alimentaire ont cessé de s'y rendre pendant un certain temps.

C'est une tendance qui a été observée dans de nombreuses banques alimentaires à travers le pays, selon un rapport Banques alimentaires Canada sur l'impact de la COVID-19.

Comme la majorité des autres banques alimentaires interrogées, M. Huckabay attribue la baisse de la demande à la création des prestations d’urgences. Mais depuis le début de 2021, bon nombre de ces programmes ont pris fin ou ont été réduits.

Maintenant, [beaucoup de familles qui avaient cessé d'utiliser la banque alimentaire sont] de retour, mais nous avons également vu un grand afflux de nouveaux clients qui viennent accéder à la banque alimentaire cette année. Une citation de :Allen Huckabay, directeur de la banque alimentaire de Dryden

Le défi de répondre à la demande

Allen Huckabay explique que plus tôt cette année, l’entrepôt débordait presque de denrées non périssables. Maintenant, il y a à peine quelques rangées de boîtes de conserve.

Une deuxième pièce munie d’un grand congélateur et de réfrigérateurs est toutefois mieux garnie, précise-t-il.

Plusieurs nouveaux réfrigérateurs ont été achetés en 2020 grâce à un financement lié à la pandémie. Photo : CBC/Logan Turner

La baisse des stocks de nourriture n'est qu'un exemple de la nature cyclique des dons aux banques alimentaires, ajoute le directeur de la banque alimentaire de Dryden.

L'été est généralement une période creuse dans les dons , poursuit-il. Mais j'ai toujours dit que la faim ne prend jamais congé de l'été. Les gens ont toujours faim, alors ils continuent de venir.

M. Huckabay est persuadé que les dons à la banque alimentaire augmenteront à mesure que l'année scolaire reprendra, que les collectes communautaires reprendront et que les mois de pointe de novembre et décembre approcheront.

Les membres de la communauté et les entreprises de Dryden et des environs ont toujours fait des dons de denrées non périssables lorsqu'ils étaient désespérément nécessaires, souligne M. Huckabay.

Il se demande cependant ce que la banque alimentaire ferait si elle perdait les subventions communautaires sur lesquelles elle compte pour acheter des aliments frais et sains.

Être capable de s'assurer que nous gardons des aliments de qualité sur nos étagères est toujours au premier plan de nos préoccupations , conclut le directeur de la banque alimentaire de Dryden.

Avec les informations de Logan Turner de CBC