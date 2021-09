Dieppe, le triangle des Bermudes de la poste pour les Terre-Neuviens?

Cette situation a inspiré une nouvelle campagne de la Chambre de commerce de Saint-Jean à Terre-Neuve basée sur une expression utilisée par les Terre-neuviens : Don’t Get Dieppe’d. Get local.

L’objectif est d’encourager l’achat local afin de relancer l’économie de la région et d’aider les commerçants de Terre-Neuve.

Le centre de tri de Dieppe est le dernier endroit où un colis à destination de Terre-Neuve est enregistré avant qu’il s’envole vers cette province. Même si le paquet peut être en chemin, le numéro de suivi indique qu’il est toujours dans les installations de Postes Canada au Nouveau-Brunswick.

Lorsque vous êtes à Terre-Neuve et que vous faites le suivi de votre colis avec votre numéro, ça peut paraître, pour la personne qui l’attend, que le colis est à Dieppe pendant une très longue période. Alors nous avons toute une relation avec la Ville de Dieppe , a indiqué à CBCCanadian Broadcasting Corporation AnnMarie Boudreau, présidente-directrice générale de la Chambre de commerce de Saint-Jean.

Puisque Terre-Neuve est une île située dans l’Atlantique, la météo peut entraîner d’importants retards dans la livraison de colis. Des jours et même des semaines peuvent passer avant de recevoir un paquet provenant de Dieppe selon la chambre de commerce.

L’achat en ligne est en croissance depuis des années à Terre-Neuve-et-Labrador selon Mme Boudreau, mais la pandémie a vraiment accéléré le phénomène. Le chambre de commerce demande donc à la population insulaire, avec une touche d’humour, si elle veut vraiment commander des couches pour un nouveau-né pour les recevoir seulement quand il sera inscrit à la garderie.

Avons-nous vraiment besoin de prendre la voie numérique pour acheter un boyau d'arrosage, des patins pour l’automne ou le nécessaire pour la rentrée scolaire? Est-ce que nous pouvons simplement entrer dans une entreprise locale et acheter à la maison et ne pas avoir besoin d’attendre l’arrivée du colis? , s’est interrogée Mme Boudreau.

La PDGprésident-directeur général de la Chambre de commerce de Saint-Jean et le maire de Dieppe, Yvon Lapierre, se sont parlé avant de lancer la campagne qu’on pourrait traduire librement par Ne vous faites pas "diepper". Achetez local .

M. Lapierre n’y voit aucun mal. En fait, il dit apprécier le sens de l’humour de la campagne et croit même qu’elle pourrait être bénéfique pour sa municipalité.

Ça met Dieppe sur la carte et on espère bien qu’on aura des visiteurs , a-t-il affirmé en entrevue à La matinale, rappelant qu’il existe un vol direct entre l’aéroport international situé stratégiquement à Dieppe et Terre-Neuve.

La vente en ligne a grandement gagné en popularité au cours de la pandémie, si bien qu’Amazon a enregistré des revenus records en 2020. Le chiffre d’affaires d’Amazon était de 386 milliards de dollars en 2020. À titre de comparaison, le dernier budget du Canada était de 356 milliards de dollars.

Avec des informations de La matinale de Radio-Canada et d'Information Morning de CBC