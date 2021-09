Le bureau de santé de Windsor-Essex demande le report des activités parascolaires

Les autorités sanitaires de Windsor-Essex recommandent fortement aux conseils scolaires et aux écoles privées de la région de suspendre les activités parascolaires en raison de la hausse des cas de COVID-19 dans la communauté.

Ceci inclut les sports, les clubs, les sorties et les activités non essentielles.

Dans un communiqué publié mercredi, la directrice générale du bureau de santé Nicole Dupuis précise que cette recommandation est en place au moins jusqu'au mois d'octobre 2021.

Le bureau de santé a par ailleurs mis à jour sa trousse d'outils pour la réouverture des écoles. Celle-ci doit être transmise aux conseils scolaires prochainement, précise le communiqué.

À l'instar de l'an dernier, les autorités sanitaires recommandent notamment qu'aucune assemblée en personne ne soit organisée dans les écoles, que le masque soit obligatoire pour tous les élèves en classe, y compris pour ceux de la maternelle et du jardin d'enfants, et que les cours de sport aient lieu autant que possible en extérieur.

Ces recommandations surviennent alors qu'il y a plus de 500 cas actifs de COVID-19 dans Windsor-Essex et que les statistiques provinciales publiées mardi montrent que la région a le taux de cas le plus élevé de tous les bureaux de santé de l'Ontario.

Les deux conseils scolaires anglais de Windsor-Essex ont déjà indiqué qu'ils suivraient les recommandations du bureau de santé. Tout comme le conseil scolaire Viamonde.

[Nous les] mettrons en application afin d’assurer une rentrée sécuritaire pour nos élèves et les membres du personnel , peut-on lire dans un courriel.

Le conseil scolaire Providence n'a pas encore précisé ses intentions.