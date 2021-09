L’exode des Afghans ne se dément pas

Des milliers d’Afghans se pressent mercredi aux portes des pays voisins, dans l’espoir de fuir le futur émirat islamique qu’entendent diriger les talibans et la catastrophe humanitaire qui s’y profile.

Depuis la fin du pont aérien qui a permis d’évacuer environ 123 000 personnes, ceux et celles qui n’ont pu en profiter tentent d’entrer au Pakistan, en Iran ou dans les ex-républiques soviétiques d’Asie centrale.

À Torkham, un des principaux postes-frontières entre l’Afghanistan et le Pakistan, un grand nombre d’Afghans attendent l’ouverture de la frontière , a confirmé un responsable pakistanais à Reuters.

Un autre poste-frontière entre les deux pays, celui de Spin Boldak, a aussi été pris d’assaut par des milliers de personnes, a rapporté mardi la BBC, photo satellite à l’appui.

Le poste de Torkham, le plus proche pour les Afghans qui fuient Kaboul, permet de rejoindre la ville pakistanaise de Peshawar, tandis que celui de Spin Boldak, au sud-ouest, lie essentiellement Kandahar à Quetta.

Pour Hussain, qui n’a pu quitter le pays grâce au pont aérien bien qu’il détienne un passeport américain obtenu après des années de labeur pour l’armée américaine, le choix est déchirant. Père de six filles, il a récemment perdu sa femme, emportée par la COVID-19.

J’entends aux informations et par des proches que des milliers d’Afghans attendent de pouvoir passer au Pakistan. Je ne sais pas si je dois y aller, ou au Tadjikistan. Une citation de :Hussain, détenteur d'un passeport américain

Selon des témoins de Reuters, des milliers de personnes sont également massées au poste-frontière d’Islam Qala, qui permet aux Afghans du nord-ouest, notamment ceux d’Herat, de trouver refuge en Iran.

Cette famille afghane a réussi à se réfugier en Iran, après avoir franchi le poste-frontière d’Islam Qala. Photo : Reuters / WANA NEWS AGENCY

Je me sens plus en sécurité entouré des forces de sécurité iraniennes , raconte un Afghan après avoir réussi à quitter son pays.

L’Iran, pays chiite, constitue notamment une destination de prédilection pour les membres de l’ethnie hazara, qui suivent cette branche de l'islam, et qui ont été historiquement opprimés par les talibans, sunnites.

Selon une récente estimation du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), plus d'un demi-million d'Afghans pourraient fuir leur pays d'ici la fin de l'année.

Nous nous préparons pour environ 500 000 nouveaux réfugiés dans la région. C’est le pire des scénarios. Une citation de :Kelly Clements, haute-commissaire adjointe des Nations unies pour les réfugiés

Avant même la prise du pouvoir par les talibans, le HCR estimait que la moitié de la population afghane, dont 4 millions de femmes et 10 millions d'enfants, avaient besoin d'une aide humanitaire.

De nombreuses organisations humanitaires ont dit craindre ces derniers jours que la situation ne se détériore considérablement, étant donné le gel des capitaux afghans à l'étranger.

Des Afghans arrivés au Pakistan après avoir franchi le poste-frontière reliant Spin Boldak à Chaman, le 27 août 2021. Photo : Reuters / SAEED ALI ACHAKZAI

En attendant la réouverture de l'aéroport

Le voyage jusqu'aux frontières sur des routes truffées de barrages de talibans est périlleux, particulièrement pour les anciens collaborateurs des armées étrangères.

Les détenteurs d'un passeport étranger ou d'un visa et les Afghans ayant les moyens de payer de gros pots-de-vin semblent les mieux placés pour y parvenir.

La détermination des Afghans à prendre ce risque dans les jours et les semaines qui viennent dépendra aussi de la reprise attendue des vols civils à l’aéroport de Kaboul, désormais entre les mains des talibans.

Les pays occidentaux, dont le Canada, ne cachent pas qu’ils comptent sur cette reprise pour que les nombreux Afghans laissés derrière par manque de temps puissent tout de même quitter le pays sans entrave.

Depuis plusieurs jours déjà, ils pressent les talibans de laisser partir sans entrave les Afghans qui le souhaitent. Les talibans se sont engagés à laisser partir ceux qui ont des documents officiels.

Le Qatar, qui s’impose comme un médiateur entre les pays occidentaux et les talibans, a aussi appelé mercredi le mouvement islamiste afghan à dégager un passage sûr pour les personnes souhaitant quitter l'Afghanistan.

Nous avons insisté, auprès des talibans, sur la question de la liberté de mouvement pour qu'il y ait un passage sûr pour les gens voulant partir ou entrer s'ils le souhaitent , a déclaré le chef de la diplomatie qatarie Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani.

Nous espérons que ces engagements seront respectés dans un avenir proche quand l'aéroport reprendra ses activités, que cela se déroulera en douceur et qu'il n'y aura aucun obstacle pour qui que ce soit. Une citation de :Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani, ministre qatari des Affaires étrangères

Un Boeing C-17A Globemaster du Qatar transportant une équipe technique s'est d’ailleurs posé mercredi à Kaboul, afin de discuter de la reprise des opérations à l'aéroport , a indiqué à l'AFP une source proche du dossier.

Il s'agit du premier appareil étranger à atterrir à Kaboul depuis le départ, lundi, des derniers soldats américains de la capitale afghane.

Même si aucun accord final n'a été obtenu sur la fourniture d'une assistance technique, une équipe du Qatar a entamé une discussion sur la base d'une requête des talibans et d'autres protagonistes, a ajouté la même source sans les préciser.