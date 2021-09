Face à la montée de la COVID-19 à Edson, le maire tire la sonnette d’alarme

Dans une publication publiée lundi sur Facebook, le maire indique que l’hôpital local et les urgences ont été submergés par les patients atteints de la COVID-19 ces derniers jours à la suite d’une montée en flèche du nombre de cas.

Tous les lits de soins aigus sont pris [et] 40 % d'entre eux accueillent des patients COVID-19 âgés de moins de 55 ans , peut-on lire dans la publication. Ce n'est pas une blague, c'est réel. Notre système de santé local, tout comme le système provincial, est mis à rude épreuve en ce moment

Kevin Zahara rappelle que six lits de soins aigus ont fermé temporairement pendant l'été en raison d'un manque de personnel.

Il explique que beaucoup de personnes ont baissé la garde et que, comme une bonne partie de la population d’Edson n’est pas vaccinée, bien moins qu'ailleurs dans la province, cela a des conséquences.

Selon la santé publique, le taux de COVID-19 à Edson est un des plus élevés de la province, avec 616,8 cas actifs pour 100 000 habitants.

En ce qui concerne le taux de vaccination à Edson, 62,4 % de personnes ont reçu au moins leur première dose, et 54,9 % en ont reçu deux. Ces taux sont nettement sous les moyennes provinciales de 78 % et 69,8 %.

Le maire invite les habitants à rester prudents dans les endroits publics et à rester à la maison en cas de maladie, à moins d’avoir besoin de soins.

Il précise que la plupart des personnes se conforment aux mesures.

Personne ne veut voir la fermeture des commerces ou de nouvelles restrictions qui nuisent à notre économie , affirme-t-il, notant que le maintien de l’ouverture des commerces est critique. Mais une fois que le port du masque obligatoire a été levé à Edson, nous avons vu beaucoup moins de gens le porter que dans les centres urbains comme Edmonton et Calgary.

Le maire en veut à la province

Le maire souligne que la Municipalité d'Edson a été active pendant la pandémie en fournissant des informations et des détails sur la vaccination au sein de la communauté.

Des engagements ont été pris en termes de données pour les communautés rurales, mais ils n'ont pas été respectés, pour la plupart , dit le maire. Il reproche entre autres le manque de soutien du directeur général de la Santé, du premier ministre et du ministre de la Santé.

Nous avons demandé au médecin en chef de la santé des données, pour plus de précision en termes de lieux où nous constatons que la vaccination n'a pas lieu localement, dans quels groupes d'âge , indique-t-il. Il soutient que ces dernières n’ont pas été transmises.

Il est donc difficile de trouver des stratégies. Évidemment, certaines personnes ne se feront pas vacciner, mais il faut des données avec les informations pour pouvoir adapter nos stratégies.