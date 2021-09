Ce champion aveugle de Street Fighter V joue et anime en direct sur Twitch

Je mets ce bandeau parce qu'on m'accuse parfois de ne pas être vraiment aveugle , dit en souriant ce champion du jeu Street Fighter V, en référence à quelques personnes qui ont perdu contre lui lors d'affrontements sur la plus importante plateforme de diffusion de parties en direct.

Atteint d'un cancer à 6 ans, Sven van de Wege perd la vue, mais ne renonce pas pour autant à sa passion naissante pour les jeux vidéo, en particulier ceux de combat.

En s'appuyant uniquement sur les effets sonores, il est capable de situer les personnages à l'écran et de décrire leurs actions, au point de devenir un champion de la série mythique de Capcom, Street Fighter. Un talent qu'il met désormais à profit sur sa chaîne Twitch, lancée en 2017.

Monter un studio adapté à son handicap a nécessité du matériel spécialisé et surtout pas mal de débrouillardise de la part de cet informaticien néerlandais de 35 ans.

Je gère ma chaîne Twitch via mon PC , explique-t-il depuis son petit studio installé dans son appartement du centre de La Haye, aux Pays-Bas.

J'ai deux ordinateurs, et j'ai connecté sur chacun un clavier en braille , dit-il en faisant glisser ses doigts sur de petits picots blancs qui entrent et sortent de l'appareil en fonction de ce qui est lu à l'écran.

Jouer sans écran

Face à lui, pas de moniteur, mais un mur. Je n'en ai pas besoin, s'amuse-t-il à dire, et puis, comme ça, je fais des économies d'électricité.

Une interface complexe qu'il a appris à maîtriser au fil des années, au rythme effréné que lui impose la diffusion en direct. Le plus difficile pour moi, c'est de suivre tout ce qui s'écrit dans la fenêtre de discussion, en particulier lorsqu'il y a beaucoup de personnes qui écrivent des messages, tout en restant concentré sur le jeu.

Sven van de Wege, le champion de «Street Fighter V», joue dans son appartement de La Haye aux Pays-Bas. Photo : afp via getty images / KENZO TRIBOUILLARD

Tous les dimanches, il affronte les personnes abonnées à son compte au cours de combats où il commente et analyse chaque mouvement de son adversaire. Je gagne environ huit fois sur dix , affirme-t-il avec un sourire en coin. Il se targue d'avoir déjà battu les meilleurs joueurs et joueuses du monde au gré des différents tournois auxquels il a participé dans toute l'Europe.

Un manque d’accessibilité

Pour atteindre un tel niveau, Sven s'entraîne plusieurs heures par jour depuis des années, afin de mémoriser les effets sonores de chaque coup et de chaque personnage, son casque audio vissé sur les oreilles. Ça me permet de savoir ce que fait mon adversaire, comment je dois l'attaquer, comment je dois me défendre.

Ce qui ne l'empêche pas de s'aventurer parfois sur d'autres genres, même s'il regrette qu'encore trop peu de titres disposent d'options d'accessibilité suffisantes pour les personnes ayant des handicaps.

Sa chaîne vient de passer les trois mille personnes abonnées et affiche entre 40 et 50 spectatrices et spectateurs par diffusion. Un score plus qu'honorable sur une plateforme où les personnes handicapées sont peu présentes.

Soucieuse de mettre davantage en lumière certaines communautés et de se montrer plus inclusive, Twitch a ajouté en mai 2021 quelque 350 mots-clés pour mieux identifier certaines catégories, notamment les personnes en situation de handicap. Mais ces profils restent rares.

Pour Sven, il pourrait y avoir des améliorations en matière d'accessibilité, comme la possibilité de n'avoir que du texte dans la fenêtre de discussion , puisque la lecture d'émoticônes a tendance à perturber son clavier en braille.

En tant qu'affilié Twitch, Sven est rémunéré en fonction du nombre de personnes abonnées à sa chaîne, et de leurs dons. S'il ne touche que quelques dizaines d'euros par mois pour le moment, il espère atteindre un jour le statut de partenaire, qui pourrait lui permettre, à terme, de lui assurer un revenu suffisant pour en faire son métier.