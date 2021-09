Les entreprises de la région prêtes et résignées à contrôler le passeport vaccinal

Le passeport vaccinal est maintenant obligatoire pour avoir accès à certains lieux et activités au Québec. Au premier jour de l'obligation de présenter un code QR, les commerçants de la Mauricie testent cette nouveauté qui les a obligés, dans certains cas, à embaucher plus de personnel ou à acheter du matériel.

Certaines entreprises ont décidé de profiter du quinze jours de répit qui leur est offert par le gouvernement pour laisser passer certains clients qui n’auraient pas encore leur passeport vaccinal ou qui l'auraient oublié à la maison, par exemple.

Des clients rencontrés mercredi matin à Trois-Rivières ont dit préférer traîner une version papier du code QR même s’ils ont un téléphone intelligent. Un septuagénaire qui voulait déjeuner au restaurant a dû faire appel à un membre de sa famille plus habile en informatique pour pouvoir prouver qu’il était adéquatement vacciné.

Jusqu’à maintenant, ça se passe très bien. On a eu beaucoup de questions dans les derniers jours , a déclaré la propriétaire du Centre athlétique Trois-Rivières, Laurie Bellerive, quelques heures après le début de l’imposition du passeport vaccinal.

Dans les succursales du centre athlétique, la situation devrait s’alléger avec le temps, autant pour les employés que pour les clients. La propriétaire Laurie Bellerive affirme que lorsqu’une personne présentera son code QR, une note sera mise à son dossier et elle n’aura plus à le remontrer. Comme on gère des abonnements et que ce sont les mêmes membres qui reviennent jour après jour, on peut le faire , explique Laurie Bellerive, qui constate que certains fidèles clients qui ont fait le choix de ne pas se faire vacciner vont cesser de fréquenter ses gyms.

Le copropriétaire du Brasier 1608, Yves Beaudoin, affirme qu’il était déjà équipé d’appareils électroniques qui vont maintenant aussi permettre de scanner le code QR, ce qui a facilité la mise en place de la nouvelle mesure.

Il mentionne avoir accueilli mercredi matin un client de l’Ontario qui n’avait pas le passeport vaccinal québécois, mais comme il a pu présenter une autre preuve de vaccination, il lui a permis de manger au restaurant qui est adjacent à un hôtel, à Trois-Rivières.

Pour avoir échangé avec des gens, il y en a que ça sécurise. L’expérience en restauration va être sécurisée, parce qu’on sait que dans la place, ce sont des gens doublement vaccinés, donc moins de COVID-19 qui reste de circuler et ça ce sont de bonnes nouvelles. Une citation de :Yves Beaudoin, copropriétaire du Brasier 1608

Le bar terrasse le P’tit pub, à Trois-Rivières, compte contrôler les clients une fois qu’ils sont assis à la table. Dans les bars, on va là pour relaxer, on va là pour se divertir et là nous, en temps que serveur, on a la tâche plate de vérifier [le passeport vaccinal] et de jouer à la police , déplore la propriétaire Karine Massicotte.

Elle souligne que ce nouveau contrôle s’ajoute à l’obligation de tenir un registre des clients.

C’est sûr que ça ajoute une étape de plus à la porte , explique la propriétaire du Randolph pub ludique à Trois-Rivières, Joanie Désilets. Le commerce utilisait déjà un système informatique pour tenir le registre des clients, donc aucun achat de tablette ou de téléphone intelligent n’a été nécessaire.

L’arrivée du code QR cause des soucis au propriétaire du restaurant Le lupin. Mon seul problème est que je suis zéro technologique alors je n’ai rien pour scanner rien alors il faut que je magasine une tablette ou un cellulaire parce que je n’ai rien de cela , a déclaré Benoît Laforce, la veille du début de l’imposition du passeport vaccinal.

Les visiteurs qui se rendent dans les musées n’ont pas à présenter le passeport vaccinal, mais il est nécessaire pour assister à un spectacle.

Culture Trois-Rivières affirme être prête à appliquer la nouvelle mesure. Du matériel a été acheté et les employés se sont familiarisés avec l’application. Les spectateurs vont recevoir des courriels pour leur expliquer les nouvelles mesures.

Des employés additionnels seront présents lors des événements, surtout dans les premières semaines du déploiement du passeport vaccinal, mais la directrice générale adjointe, Valérie Bourgeois, conseille aux gens d’arriver 10 à 15 minutes plus tôt que d’habitude aux spectacles prévus à partir du 1er septembre.

Avec les informations de Claudia Cantin, Éric Langevin et Sarah Désilets-Rousseau