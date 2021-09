Le passeport vaccinal est entré en vigueur à Sherbrooke

Les commerçants ont l’obligation depuis mercredi de demander le passeport vaccinal à leurs clients. Tôt mercredi matin, la situation semblait aller rondement au Centre Sherbrooke, qui comprend notamment le centre d’entraînement Maxi-Club et le restaurant Coco Frutti.

Sylvain Laverdière, du Maxi-Club, explique qu’une procédure avait été établie et tout le monde était averti. Les clients doivent présenter leur carte de membre du club. Nous ajoutons leur code QRQuick Response dans leur dossier. Étant donné que nous avons toutes leurs informations, ce sera inscrit et nous n’aurons pas besoin de refaire la procédure chaque matin , explique-t-il.

Une clientèle coopérative

Au restaurant Coco Frutti, si certains clients étaient prêts avec leur code QRQuick Response bien en main, d’autres téléchargeaient l’application VaxiCode directement sur place.

J’avais l’application. Ç’a été assez simple. J’ai téléchargé ça à la dernière minute , explique Samuel Desrosiers, un client du restaurant.

Même son de cloche du côté du Maxi-Club, où les clients se soumettaient sans problème à la vérification.

Si c’est par là qu’il fait passer pour avoir une certaine liberté, je vais le faire sans problème. Une citation de :Anne-Sophie Cloutier, cliente du au Maxi-Club de Sherbrooke

C’est certain que ça fait une étape de plus. Ça va devenir plus long en faisant ça à chaque endroit où l’on entre , convient pour sa part Catherine Ouellet, une autre cliente.

De son côté, le propriétaire du Coco Frutti, Sahdi Joya, souligne que si les clients sont généralement coopératifs, cette vérification s’ajoute aux tâches en période de pénurie de personnel. C’est plus difficile pour les entreprises et la clientèle. Certaines personnes ont de la difficulté avec leur code QRQuick Response . C’est une tâche de plus qui s’ajoute de demander la preuve vaccinale et la pièce d’identité .

Par ailleurs, certains restaurateurs pourraient également avoir des difficultés avec les preuves vaccinales sur papier. Sur Facebook, le Café Aragon de Sherbrooke prévient qu'il ne réussit pas à scanner ces preuves et recommande d'avoir la version numérique, ou une impression de grande qualité.

Reste à voir maintenant comment les commerçants s’adapteront lorsqu’il y aura une file d’attente devant leur établissement.