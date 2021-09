Jour 1 du passeport vaccinal : « on n’est pas des policiers, on est des restaurateurs »

Certains restaurateurs ont décidé de fermer boutique plutôt que d’adhérer à cette nouvelle mesure. Sur la Côte-Nord, des restaurateurs ressentent une lourdeur dans la tâche de vérifier la vaccination de leurs clients et estiment avoir été abandonnés par le gouvernement. C'est notamment le cas du copropriétaire du resto Le Bavard et l'Ivrogne, à Sept-Îles, Pierre-Olivier Simard.

J’ai l’impression de faire la job d’un gouvernement qui ne nous aide pas à faire ce travail-là. Ils ne nous ont rien fourni de concret. Une citation de :Pierre-Olivier Simard, copropriétaire du resto Le Bavard et l'Ivrogne, à Sept-Îles

On n’est pas des policiers, on est des restaurateurs , s'exclame Mireille Pineault, propriétaire du restaurant Le Bateau de Tadoussac. Plus ça va, plus notre métier est difficile. Les gens, même s’ils sont au courant, ils ne veulent pas toujours collaborer. Donc avec le manque de main-d’œuvre, on ne pouvait pas ajouter ça sur le dos de nos employés , mentionne-t-elle.

Les entrepreneurs rencontrés par Radio-Canada mercredi étaient cependant généralement favorables au passeport vaccinal.

Ça rajoute juste une petite affaire de temps pour l’arrivée des clients pour vérifier qu’ils sont bien vaccinés , croit le gérant du Café des Artistes de Gaspé, Martin Legault. Ça va rajouter un petit délai, mais si ça peut nous éviter une autre fermeture, je suis tout à fait pour , s’exclame-t-il.

Elsa Houde, propriétaire de la boulangerie Oh les pains ! à Gaspé est satisfaite de la première journée du passeport vaccinal. On fait juste scanner. Moi j’ai téléchargé l’application sur mon petit téléphone d’entreprise. Ça nous fait jaser avec le monde un peu plus parce qu’on leur demande une pièce d’identité et on voit leur nom , témoigne-t-elle.

Liste des lieux où le passeport vaccinal est exigé Événements et festivals extérieurs dont le nombre de personnes dépasse 50

Salles de spectacles, cinémas

Événements sportifs

Bars et restaurants, y compris les terrasses

Casinos, salles de billard et de quilles

Congrès

Gyms et lieux d'entraînement où se déroulent des activités physiques impliquant des contacts fréquents

Mais la mise en place de ce passeport vaccinal ne fait pas l'affaire de tous les clients. Après avoir communiqué la façon de procéder dans les médias sociaux, l’équipe du centre CMS à Rimouski a reçu des insultes, relate le propriétaire de l'établissement, Nicolas Beaulieu.

C’est rough. Il y en a qui ne veulent rien comprendre et [disent] que c’est de notre faute, les commerçants, [...] alors que c’est leur choix de ne pas se faire vacciner. Une citation de :Nicolas Beaulieu, propriétaire du centre d'entraînement CMS à Rimouski

Le propriétaire ne sait toujours pas s'il gèlera les abonnements de ceux qui ne présenteront pas de passeport vaccinal. Pour l’instant, le gouvernement ne nous a donné aucune consigne [...] on ne sait pas à quoi s’attendre et si le passeport vaccinal est de longue ou de courte durée. Je dis aux gens : "Attendons de voir ce qui va se passer et après on va s’ajuster" , indique-t-il.

Katéri Dupont, professeure de danse et de yoga à Sept-Îles, est plutôt inconfortable d’avoir à appliquer elle-même cette mesure.

Ce n’est pas mon rôle et puis ce n’est pas du tout dans ma volonté d’appliquer une discrimination comme ça, même si en fait je ne pense pas que ça m’enlève beaucoup d’élèves. Mais symboliquement, le fait de devoir appliquer une règle discriminatoire, je me sens profondément mal à l’aise avec ça , dit-elle.

Le Festi Jazz International de Rimouski, un des plus grands rendez-vous culturels de la région, sera un des premiers festivals au Québec à exiger le passeport vaccinal dès son ouverture jeudi.

Sébastien Fournier, directeur général, signale le casse-tête que le passeport vaccinal engendre : il a fallu qu’on fasse l’achat de matériel, donc ce sont des coûts supplémentaires. Il faudra qu’on forme les différentes personnes qui vont y toucher, que ce soit des bénévoles, que ce soit du staff qui va valider les billets. Par la suite, il faut aussi qu’on parle avec la sécurité parce qu’il va y avoir des personnes qui ne l’auront peut-être pas ou qui voudront rentrer sans l’avoir .

Comment obtenir le passeport? Vous pouvez obtenir votre preuve de vaccination électronique par l'entremise du portail en ligne du gouvernement du Québec  (Nouvelle fenêtre) . Si vous avez de la difficulté à vous procurer le passeport vaccinal, vous pouvez vous rendre dans un centre de vaccination pour obtenir de l’aide. Vous pouvez également composer le 1 877 644-4545 pour recevoir votre preuve de vaccination en format papier par la poste.

Avec la collaboration de Sophie Martin, Fabienne Tercaefs, Xavier Lacroix et Camille Lacroix