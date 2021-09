Le plus grand conseil scolaire d’Ottawa exigera la vaccination à tout son personnel

Le plus grand conseil scolaire d'Ottawa a finalement décidé d'imposer le masque pour les enfants de la maternelle et les vaccins pour les bénévoles. Et mercredi soir, les administrateurs ont également pris la décision d'imposer la vaccination obligatoire à tout le personnel.

Le Conseil scolaire du district d'Ottawa-Carleton (OCDSB) s'est réuni, mardi soir, pour discuter de plusieurs modifications aux politiques qui iraient au-delà des exigences provinciales en matière de santé publique en lien avec la COVID-19.

Ces changements étaient déjà à l'ordre du jour d'une réunion, le 24 août, mais les administrateurs n'avaient pas eu le temps d’en débattre à ce moment. La discussion a été repoussée à mardi, mais encore une fois, ils ont manqué de temps.

Il était 23 h lorsque les ajustements finaux de la formulation ont été apportés à la motion qui obligerait le personnel à être entièrement vacciné contre la COVID-19. Habituellement, à cette heure-là, les administrateurs doivent voter pour continuer l'assemblée. Une administratrice, Donna Blackburn, a voté contre la poursuite de la réunion.

Il y a eu une brève discussion sur la date à laquelle le conseil d'administration pourrait se réunir à nouveau pour ratifier cette politique, mais aucune date n'a pu être fixée.

Une réunion d'urgence a finalement eu lieu mercredi à 18 h. La présidente du conseil d’administration en a fait la demande mercredi matin, dans le but de soumettre les administrateurs au vote final sur la question de la vaccination obligatoire des enseignants.

Vaccination obligatoire adoptée lors du vote initial

Dans sa motion sur la vaccination du personnel, finalement adoptée mercredi soir, le conseil d'administration a désigné le 30 septembre comme date limite pour mettre en place les nouvelles règles.

À cette date, tout le personnel devra avoir reçu au moins une première dose d'un vaccin contre la COVID-19.

Des exceptions pour des raisons de droits de la personne, y compris de religion, sont toutefois incluses.

Avec le retour des enseignants vendredi et des élèves le jeudi 9 septembre, date de la rentrée scolaire dans les écoles du OCDSBConseil scolaire du district d'Ottawa-Carleton , le conseil d’administration a décidé qu'il était impossible de finaliser la nouvelle réglementation avant le retour des élèves.

Le gouvernement de l'Ontario exige que tout le personnel scolaire divulgue son statut vaccinal contre la COVID-19 et que ceux qui ne sont pas vaccinés subissent des tests de dépistages réguliers. Cette divulgation sera requise d'ici le mardi 7 septembre prochain.

Le protocole de vaccination du conseil d'administration a été ratifié et la motion est passée à l'unanimité.

Tous les conseils d'Ottawa exigent des masques pour les enfants de la maternelle

L' OCDSBConseil scolaire du district d'Ottawa-Carleton est le dernier des quatre conseils scolaires d'Ottawa à exiger des masques pour les enfants de la maternelle et du jardin d’enfants.

Cette motion avait déjà été adoptée à l'unanimité.

Alors que Santé publique Ottawa (SPO) appuie cette décision, le personnel du conseil était prêt à mettre en œuvre la mesure de sécurité pour les élèves de la maternelle et du jardin d'enfants.

La province n'exige le masque que pour les élèves de la première année.

L'administratrice Lyra Evans, qui a déposé à la fois les motions sur le masque et la vaccination, en avait également plusieurs autres à l'ordre du jour.

Sa motion visant à exiger que les bénévoles, tels que les entraîneurs, soient vaccinés a également été adoptée en tant que directive pour les écoles pour l'année 2021-2022.

Je comprends que les gens ne veulent pas se faire vacciner pour une raison ou une autre, mais lorsque leurs choix mettent d'autres personnes en danger, je pense que c'est le moment où nous devons intervenir , a déclaré Lyra Evans.

Le conseil d'administration n'a pas discuté de la vaccination obligatoire pour les étudiants, d'une politique d'éducation médicale pour les étudiants ou de la fourniture continue de masques de qualité médicale au personnel.

Du côté des conseils scolaires francophones d'Ottawa, aucune décision sur la vaccination obligatoire des enseignants n'a été prise à l'heure actuelle. Dans un communiqué, l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC), qui représente les conseils scolaires catholiques francophones à l'échelle de la province, a toutefois recommandé que tous les membres du personnel scolaire et du personnel enseignant, ainsi que les élèves de plus de 12 ans, soient pleinement vaccinés le plus rapidement possible.

