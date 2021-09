La qualité de l’air dans 60 écoles sans système de ventilation est jugée acceptable

Soixante écoles au Nouveau-Brunswick n’ont toujours pas un système intégré de ventilation mécanique alors que les élèves et les enseignants se préparent à retourner en classe en personne la semaine prochaine. De plus, la province recense 127 cas actifs de COVID-19 et des milliers de jeunes qui ne sont toujours pas vaccinés contre cette maladie.