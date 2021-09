Les citoyens de Saint-Hilaire pourraient avoir à faire bouillir leur eau jusqu’en 2022

Des puits permettent normalement de fournir l’eau potable aux citoyens de Saint-Hilaire. Mais depuis des mois, la qualité et la quantité d’eau fournie par les puits laissent à désirer et des travaux sont nécessaires.

C’est des puits qui ont été creusés pour à peu près 40 gallons à la minute. Et à l’heure actuelle on pompe à peu près 14-15 gallons à la minute. Alors un manque d’eau et en plus on a de la turbidité dans l’eau , explique le maire de la Communauté rurale de Haut-Madawaska, Jean-Pierre Ouellet.

Jacqueline Michaud habite seule et en a assez de faire bouillir son eau. L’octogénaire s’est résolue à en acheter.

Jacqueline Michaud trouve difficile de faire bouillir son eau. Photo : Radio-Canada

Au début là j’avais toujours un gros chaudron sur le poêle. Transporter de l’évier au poêle, c’était pesant. J’avais peur de me brûler des fois. Alors depuis la chaleur, je fais comme tout le monde, j’achète de l’eau , raconte-t-elle.

Françoise Violette de son côté a peur de ne pas avoir suffisamment d’eau cet hiver.

Il y en a déjà pas beaucoup dans notre puits. Qu’est-ce qui arrive si on en manque quand l’hiver arrive là. On en aura plus d’eau du tout là! , s’inquiète Mme Violette.

Des travaux jusqu’à l’été 2022

Pour régler le problème d’eau potable, la municipalité doit creuser de nouveaux puits et construire une nouvelle station de pompage.

Le système d'alimentation en eau potable du quartier Saint-Hilaire doit être remplacé. La capacité de pompage des deux puits est déficiente. Photo : Radio-Canada

Le coût total du projet est évalué à 1,2 million de dollars.

L’étude d’impact environnemental a été complétée, mais le financement du projet n’est pas encore garanti.

La province a approuvé sa participation au projet, mais la part d’Ottawa devra attendre après les élections fédérales, selon le maire.

Je conterais des mensonges pour dire autrement. Le meilleur [qu’on puisse espérer], c’est à l’été prochain.

Le maire de Haut-Madawaska Jean-Pierre Ouellet explique que les travaux pourraient seulement être terminés l'été prochain. Photo : Radio-Canada

Si tout va comme prévu, le forage des puits se fera en novembre et en décembre, mais comme l’hiver sera commencé, il sera impossible de compléter le branchement des puits au système de distribution avant le début de l’été 2022 selon la municipalité, qui prévoit l'achèvement du projet en juillet prochain.

Cet échéancier ne fait pas l’affaire des citoyens qui prévoient exprimer leur mécontentement mercredi lors d’une manifestation.

Avec les informations de Bernard Lebel