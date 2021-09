La Louisiane pourrait être privée de courant pendant un mois

Environ 1,3 million de personnes n'ont plus accès à l'électricité depuis mardi matin, 48 heures après le passage de l'ouragan, selon le site PowerOutage, qui compile les données des sociétés de services aux collectivités aux États-Unis.

L'ouragan a fait quatre morts, ont déclaré les autorités, un bilan qui aurait peut-être été beaucoup plus lourd sans le système de digues fortifiées construit autour de La Nouvelle-Orléans après que la ville a été dévastée par l'ouragan Katrina il y a 16 ans.

L’ouragan a détruit des quartiers entiers sur son passage. Photo : Getty Images / Win McNamee

L'évaluation complète des dégâts n'a pas pu être effectuée, ont ajouté les autorités, en raison des arbres déracinés qui bloquent les routes.

Dans le Mississippi et en Louisiane, les températures ont atteint les 35 degrés Celsius, selon le National Weather Service.

Nous voulons tous la climatisation [...] Même avec un générateur, après tant de jours [de coupure], il ne fonctionne plus. Une citation de :John Bel Edwards gouverneur de la Louisiane

Personne n'est content après la prévision selon laquelle le courant pourrait ne pas être rétabli avant 30 jours, a-t-il ajouté.

Les Maldonado se rendent en bateau à leur maison après qu'elle eut été inondée pendant l'ouragan Ida, le 31 août 2021 à Barataria, en Louisiane. Photo : Getty Images / Brandon Bell

Selon la Maison-Blanche, le président américain Joe Biden a contacté la secrétaire à l'Énergie Jennifer Granholm et les patrons d'Entergy et Southern, deux des plus importantes sociétés de services aux collectivités du pays, pour proposer le déblocage d'une aide fédérale afin de rétablir l'électricité au plus vite.

À l'Hôpital Ochsner St. Anne, au sud-ouest de La Nouvelle-Orléans, des camions-citernes ont pompé du carburant et de l'eau dans des réservoirs pour préserver le bon fonctionnement de la climatisation. Seul le service d'urgence du centre médical continue de fonctionner.

Ida a provoqué des inondations et des dégâts dus au vent le long de la côte du Golfe. Photo : Getty Images / Sean Rayford

À La Nouvelle-Orléans, où nombre de restaurants ont fermé avant la tempête, l'inquiétude est également palpable, ravivant le souvenir des difficultés auxquelles les entreprises ont fait face pendant des semaines après la tempête Katrina.

Cela ressemble vraiment à Katrina , a déclaré Lisa Blount, porte-parole du plus ancien restaurant de la ville, Antoine's.