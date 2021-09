Les avocats de Dany Fortin citent la ministre Hajdu lors d’une bataille judiciaire

L'entrevue à l'émission Question Period de CTV a été diffusée le 30 mai, deux semaines après que Dany Fortin a été brusquement démis de ses fonctions de haut niveau, mais temporaire, à l'Agence de la santé publique du Canada ( ASPCAgence de la santé publique du Canada ) en raison d'une enquête de la police militaire.

Selon une transcription déposée devant la Cour fédérale, la ministre Hajdu a déclaré à l'intervieweur Evan Solomon qu'elle avait appris pour la première fois l'existence d'une enquête sur Dany Fortin en mars et qu'elle était d'accord avec la décision du président de l' ASPCAgence de la santé publique du Canada , Iain Stewart, de le renvoyer en mai.

J'ai été alertée d'un nouveau développement en mai et j'ai alors convenu avec le président que le major-général Dany Fortin devrait être démis de ses fonctions à l'Agence de la santé publique. Une citation de :Patty Hajdu, ministre de la Santé

Elle a par la suite ajouté : Alors que j'en apprenais davantage sur les prochaines étapes, c'est à ce moment-là que j'ai demandé au président Stewart d'examiner la question de plus près. Et le président Stewart m'a informé qu'il demandait au major-général Dany Fortin de se retirer, et j'étais d'accord avec cette décision.

Les avocats de Dany Fortin ont fait valoir que seul le chef de la défense par intérim, le général Wayne Eyre, avait le pouvoir, en vertu de la Loi sur la défense nationale, de destituer leur client de son poste étant donné qu'il était toujours un membre actif de l'Armée canadienne tout en travaillant à l' ASPCAgence de la santé publique du Canada .

Ils allèguent que la décision de destituer Dany Fortin était déraisonnable, manquait d'équité procédurale et était une ingérence du gouvernement libéral dans la chaîne de commandement militaire. Ils demandent au tribunal de le réintégrer dans son ancien rôle ou dans un poste équivalent.

Le ministère de la Défense nationale a annoncé dans une déclaration laconique le 14 mai que Dany Fortin quittait son poste à l' ASPCAgence de la santé publique du Canada , qu'il occupait depuis novembre. La police militaire a renvoyé son cas au directeur des poursuites criminelles et pénales ( DPCPDirecteur des poursuites criminelles et pénales ) cinq jours plus tard.

Harjit Sajjan est ministre de la Défense nationale du Canada depuis 2015. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Le gouvernement n'a pas révélé à l'époque qui avait décidé de le destituer. Le ministre de la Défense Harjit Sajjan avait seulement déclaré que le général Eyre m'a informé que le major-général Fortin s'est retiré .

Dany Fortin, un vétéran de l'Afghanistan qui a récemment commandé une mission d'entraînement de l'OTAN en Irak, a été officiellement accusé à Gatineau, le 18 août, d'un chef d'agression sexuelle remontant à 1988. Il a nié tout acte répréhensible.

Qui a pris la décision?

Les avocats de Dany Fortin demandent maintenant au tribunal la permission de déposer les commentaires de la ministre Hajdu comme preuves pour étayer leur cause et forcer le gouvernement à produire plus de documents au sujet de qui a pris la décision de destituer le militaire.

Les propos de la ministre de la Santé confirment son implication dans la décision de destituer le major-général Fortin de son détachement à l' ASPCAgence de la santé publique du Canada . Ils confirment l'implication de M. Stewart , a écrit l'avocat Thomas Conway au tribunal le 25 août.

Me Conway a ajouté que les commentaires de la ministre Hajdu soutiennent l'affidavit de Dany Fortin indiquant que la décision n'a pas été prise par le général Eyre, et contredisent les affirmations antérieures des avocats du gouvernement selon lesquelles le chef de la défense par intérim était le seul décideur .

Patty Hajdu, ministre fédérale de la Santé, en conférence de presse Photo : La Presse canadienne / David Kawai

Le bureau de Mme Hajdu n'a pas contesté l'implication de la ministre et a plutôt indiqué dans un communiqué mardi qu'elle et M. Stewart étaient les seuls responsables de la destitution de Dany Fortin de son poste de maître d'œuvre de l'opération de distribution des vaccins.

En mai, lors de discussions avec le président de l'Agence de la santé publique du Canada, il a été convenu que le major-général Fortin serait relevé de ses fonctions de vice-président de la logistique et des opérations à l'Agence de la santé publique du Canada, car l'affaire allait être renvoyée au directeur des poursuites criminelles et pénales , a déclaré le porte-parole Andrew MacKendrick dans un courriel.

À aucun moment le ministre Hajdu n'a parlé avec le chef de la défense par intérim à ce sujet. De plus, pour confirmer par souci de clarté, les décisions concernant le personnel de l'Agence de la santé publique du Canada sont sous la responsabilité du président de l'agence.

Un affidavit déposé auprès du tribunal par un officier supérieur de l'armée indiquait que Dany Fortin restait sous l'autorité de l'armée tout en étant détaché auprès de l'agence pour diriger le déploiement des vaccins.

En tout temps, le major-général Fortin est demeuré membre des FACForces armées canadiennes sous commandement militaire, comme il est d'usage lorsque les membres des FACForces armées canadiennes sont affectés à des organisations extérieures aux FACForces armées canadiennes , au Canada ou à l'étranger , lit-on dans l'affidavit du brigadier général Paul Prévost daté du 12 août.

En tant que membre des FACForces armées canadiennes , le major-général Fortin a continué d'être administré en tout temps par les FACForces armées canadiennes , a ajouté M. Prévost, soulignant que le plus récent rapport de rendement de Dany Fortin, qui comprenait son temps avec l' ASPCAgence de la santé publique du Canada , avait été rempli par un officier supérieur et signé par le général Eyre.

Le général Wayne Eyre Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Un employé ou non?

Un affidavit distinct du directeur général des ressources humaines de l' ASPCAgence de la santé publique du Canada , Daryl Gauthier, daté du même jour, indiquait que Dany Fortin n'avait jamais officiellement travaillé pour l'agence de santé.

J'ai examiné les dossiers de dotation et confirme qu'à aucun moment le major-général Fortin n'était un employé de l' ASPCAgence de la santé publique du Canada et il n'a pas été détaché auprès de l' ASPCAgence de la santé publique du Canada en vertu d'une entente de détachement officielle , indique l'affidavit de M. Gauthier.

Bien qu'il ait été publiquement appelé vice-président des opérations et de la logistique [annoncé par le premier ministre à la fin de novembre 2020], il n'a jamais officiellement occupé ce poste au sein de l' ASPCAgence de la santé publique du Canada .

Le porte-parole de la ministre Hajdu a refusé de commenter davantage lorsqu'il a été interrogé sur les affidavits, notant que l'affaire était devant les tribunaux.

J'indiquerais encore une fois que les questions de personnel avec l' ASPCAgence de la santé publique du Canada relèveraient du président de l'agence, tout comme les questions de personnel des FACForces armées canadiennes relèveraient du chef d'état-major [par intérim] de la Défense , a déclaré M. MacKendrick.

Le gouvernement a jusqu'au 17 septembre pour répondre aux avocats de Dany Fortin, avec une date d'audience prévue pour le 28 septembre.