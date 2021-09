Discussions à saveur économique entre les candidats de la circonscription de Sudbury

Les représentants des quatre principaux partis ( PLCParti libéral du Canada , NPDNouveau Parti démocratique , PCCParti conservateur du Canada et PVCParti vert du Canada ) ont participé à la discussion.

Les candidats étaient invités à se prononcer l'un après l’autre sur différents sujets. Puis, des spectateurs pouvaient poser des questions aux candidats.

Cette formule, très encadrée, ne laissait pas de place aux interactions entre les candidats.

Les principaux thèmes abordés ont été le futur de la PCUPrestation canadienne d'urgence et de la PCREPrestation canadienne de la relance économique , la crise du logement et la relance économique du secteur du tourisme et de la restauration.

Les dossiers de l’immigration francophone dans le Grand Sudbury et celui de la crise à l’Université Laurentienne ont aussi été abordés.

La crise du logement

Un des dossiers qui a amené aux discussions les plus soutenues est celui de la crise du logement.

Pour David Robinson, le candidat du Parti vert, il n’y a pas de solution claire qui se démarque dans l’état actuel du marché immobilier.

David Robinson a présenté les positions les plus tranchées dans le débat (Photo d'archives de 2018) Photo : Parti vert de l’Ontario

Tant qu’il est possible de faire des gains en capital sur la vente des terrains, le problème de la crise du logement va continuer , indique-t-il.

M. Robinson souhaite que le gouvernement s’attaque aux gains en capital, ce qui ferait reculer les compagnies qui spéculent sur l’immobilier.

Pour le candidat du Parti conservateur Ian Symington, il est hors de question que l’on taxe davantage les gains en capital, ne serait-ce que pour les familles pour qui le plan de retraite est la vente de la maison .

Ian Symington (à droite) est médecin dans la région du Grand Sudbury. Photo : Site internet du Parti conservateur.

M. Symington a rappelé les grands pans du plan de son parti en matière de crise du logement, notamment la construction d'un million de logements et la proposition de bloquer pendant deux ans l’achat de propriétés par des étrangers.

La candidate du NPDNouveau Parti démocratique Nadia Verrelli a quant à elle déploré le fait que les propositions des autres partis en matière de logement ne visent pas assez les familles et les premiers acheteurs de maison .

Nadia Verrelli a demandé aux électeurs de voter pour le changement de nombreuses fois durant la discussion. Photo : Site internet du Nouveau Parti démocratique

Elle affirme que son parti va donner de l’aide aux familles qui veulent acheter une première maison et va instaurer une taxe supplémentaire pour les promoteurs étrangers.

La candidate du Parti libéral Viviane Lapointe a quant à elle affirmé que le plan de son parti avait comme objectif de mettre fin aux barrières pour les acheteurs à l’aide d’un plan appelé Un chez-soi pour tous .

Viviane Lapointe a rappelé de nombreuses fois des pans du bilan libéral des dernières années. Photo : Site internet du Parti libéral.

Ce plan inclut une série de mesures qui visent à augmenter le nombre de logements disponibles, à baisser les coûts et à protéger les droits des acheteurs.

Le plan inclut aussi une interdiction pendant trois ans des achats par les promoteurs étrangers.

Plusieurs sujets pêle-mêle

Après les principaux dossiers, la discussion s’est transportée vers les questions du public.

Mme Lapointe, la candidate libérale, a eu à répondre à beaucoup de questions du public sur plusieurs sujets, notamment l’immigration francophone à Sudbury, la crise à la Laurentienne, le transfert des programmes vers l’Université de Sudbury et l’environnement.

Elle est la seule à avoir répondu à des questions en français.

M. Symington, le candidat conservateur, a quant à lui répondu à quelques questions, notamment sur l’environnement, la crise des opioïdes et le prix de l’essence.

Mme Verrelli, la candidate du NPDNouveau Parti démocratique , a pour sa part répondu à des questions sur l’assurance dentaire et médicament, les coûts de la pandémie et l’effet de la situation à la Laurentienne sur l’économie de la région.

M. Robinson, le candidat des verts, a répondu à des questions sur l’impact climatique des voitures électriques, sur l'éventuelle fin de l’industrie pétrolière et sur l'immigration francophone à Sudbury.

La prochaine discussion électorale virtuelle organisée par la chambre de commerce de Sudbury, qui aura lieu mercredi soir, va accueillir les candidats de la circonscription de Nickel Belt.