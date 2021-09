4 fois plus de cas de COVID qu’il y a un an en Ontario, malgré la vaccination

L’Ontario enregistre actuellement beaucoup plus de cas de COVID-19 qu’à pareille date l’an dernier. Selon des experts, ces données ne racontent pas toute l’histoire et les efforts de vaccination laisseraient présager un automne moins difficile qu’en 2020.

Depuis le 25 août, la province recense plus de 500 nouvelles infections de COVID-19 chaque jour. Cette situation préoccupe la Torontoise Mary Graham, rencontrée dans un parc de Leslieville. Je suis inquiète parce qu’il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas vaccinées et le variant Delta est très fort , admet-elle.

Au même parc, Randy Haluza-DeLay partage ces inquiétudes : Je vois beaucoup de gens qui ne portent pas de masque ou qui ne pratiquent pas la distanciation physique. Je crains que certaines personnes soient en train d’abandonner le concept de la bulle et je m’inquiète pour la transmission du virus.

Le Torontois Randy Haluza-DeLay s'inquiète de la quatrième vague. Photo : Radio-Canada

À la même période l’an dernier, une centaine de nouveaux cas seulement s’ajoutaient au bilan quotidien de la province.

On était dans une période très tranquille. Et l'Ontario, je pense, vivait une sorte de lune de miel. On se disait que tout allait bien et qu'on allait avoir un hiver normal. On a commencé à enlever les restrictions , se rappelle le spécialiste des maladies infectieuses à l’Hôpital général de Kingston, le Dr Santiago Perez.

Or, au courant du mois de septembre 2020, les nouvelles infections se sont multipliées et le premier ministre de l’Ontario Doug Ford a par la suite annoncé l’arrivée d’une deuxième vague le 28 septembre.

La vaccination change la donne

Bien que la province affiche aujourd’hui plus de cas qu’à pareille date l’an dernier, le Dr Perez juge qu’une variable importante a changé : la vaccination. On a un petit peu plus de cas maintenant, mais environ 70 % de la population est complètement vaccinée. Si on n’avait pas le vaccin, on serait dans la même situation que l’année dernière et il faudrait fermer les commerces , explique-t-il.

Le directeur de la prévention et du contrôle des infections à l'Hôpital Sunnybrook de Toronto, le Dr Jérôme Leis, est du même avis. Les choses allaient bien, il n'y avait pas beaucoup d'admissions à l'hôpital, mais il n’y avait pas d'immunité de la population l'an dernier à ce stade-là , rappelle le spécialiste de la santé, qui s’attend à un automne moins difficile en 2021.

On peut s'attendre à ce que l'automne se passe mieux que l'an passé, mais ce ne sera pas sans défis. Une citation de :Dr Jérôme Leis, directeur de la prévention et du contrôle des infections à l'Hôpital Sunnybrook

Le Dr Jérôme Leis, chef de la prévention et du contrôle des infections de l'hôpital Sunnybrook, à Toronto. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Le Dr Leis estime aussi que les Ontariens sont davantage conscients des dangers de la maladie. À pareille date l'an dernier, je pense que les gens ne se rendaient pas compte à quel point la situation était précaire , croit-il.

Selon lui, il ne faut pas trop s’inquiéter du nombre de cas ou du taux de positivité plus élevé, car l’Ontario ne se situe tout simplement plus au même stade de la pandémie. Alors que la deuxième vague est arrivée seulement à la mi-septembre 2020, la quatrième vague a fait ses débuts au mois d’août.

Comparaison entre le 31 août 2020 et le 31 août 2021 Comparaison entre le 31 août 2020 et le 31 août 2021 31 août 2020 31 août 2021 114 nouveaux cas 525 nouveaux cas Un décès survenu dans les dernières 24h Deux décès survenus dans les dernières 24h 49 personnes hospitalisées ont la COVID-19 336 personnes hospitalisées ont la COVID-19 25 098 tests effectués dans les dernières 24h 19 643 tests effectués dans les dernières 24h 0,6 % des tests effectués sont positifs 3,1% des tests effectués sont positifs

Les personnes non vaccinées plus à risque

Les chercheurs surveilleront plutôt un autre indicateur de la pandémie au cours des prochaines semaines : les hospitalisations.

Le Dr Perez souligne que le risque de tomber malade est très faible pour les personnes vaccinées, mais que pour les personnes non vaccinées, le risque est le même que l’année dernière au moment où le variant Delta continue de se propager.

Le Dr Leis constate d’ailleurs que les hospitalisations sont surtout liées à des personnes non vaccinées dans la communauté . En date du 31 août, au moins 220 patients non vaccinés sont hospitalisés en raison de la COVID-19 en Ontario.

Les personnes qui ont reçu deux doses d’un vaccin sont bien protégées contre les complications de la COVID-19, mais ça ne veut pas nécessairement dire que la pandémie est terminée. On va voir en fonction de la sévérité des cas dans la population non vaccinée si le système de santé peut gérer le nombre d'admissions à l'hôpital et l'impact que cela pourrait avoir , explique-t-il.

Pour l’instant, le médecin ne s’inquiète pas outre mesure du nombre d’hospitalisations liées à la COVID-19, même si celui-ci est plus élevé qu’à pareille date l’an dernier. Son hôpital est cependant demeuré occupé cet été, entre autres en raison d’ activités liées à d’autres maladies .