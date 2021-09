Le CSS des Chic-Chocs souhaite rebâtir son C. A. d’ici la mi-novembre

En mars dernier, cinq administrateurs ont donné leur démission  (Nouvelle fenêtre) . D'autres personnes ont également décidé de quitter le conseil par la suite. Sept postes sont actuellement vacants.

L'un des parents membres du C. A., Guillaume Bérubé, a notamment remis sa démission lors de la séance du conseil d'administration, mardi soir, pour se concentrer sur la course à la mairie de Cap-Chat.

Le secrétaire général, Claude Petitpas, estime que de nouveaux administrateurs devraient se joindre au conseil d'ici quelques mois.

Le 30 septembre, c’est la date limite pour que l’ensemble des conseils d’établissement aient eu lieu sur le territoire. Dans ces rencontres, les membres du conseil d’établissement sont nommés et ils sont éligibles pour être sur le C. A. La première rencontre du comité de parents doit aussi avoir lieu le premier lundi de novembre , explique M. Petitpas. Il indique qu'il sera ensuite possible de rebâtir le conseil d'administration du CSScentre de services scolaire .

On aimerait que l'ensemble des nominations ait eu lieu au plus tard à la mi-novembre. Une citation de :Claude Petitpas, secrétaire général du CSS des Chic-Chocs

Une rencontre pour susciter l'intérêt

Une rencontre d’information, ouverte à tous ceux qui auraient de l’intérêt pour la gouvernance d’un conseil d’administration, est d'ailleurs prévue dans le but d'expliquer le rôle d'un administrateur. Le directeur général du CSScentre de services scolaire des Chic-Chocs, Bernard D'Amours, est persuadé que cette rencontre suscitera de l'intérêt pour ces postes vacants.

Pour être administrateur, il faut tout d'abord avoir le goût de faire avancer les choses, mais aussi de s'assurer d'une gestion saine et efficace de l'ensemble des activités du centre de services scolaire , explique-t-il.

Bernard D'Amours occupe depuis le mois de juillet le poste de directeur général par intérim du CSS des Chic-Chocs (archives). Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

Tout n’est pas parfait, comme dans chacune des organisations, mais on tend à travailler ensemble et on sent que l'énergie est bonne présentement. Une citation de :Bernard D'Amours, directeur général, CSS des Chic-Chocs

M. D'Amours est optimiste par rapport au démarrage de l’année et souhaite ramener la mission de réussite éducative dans la gestion du CSScentre de services scolaire . La semaine prochaine, il procédera à une tournée des écoles.

Suivi de l'enquête organisationnelle

En juin dernier, les administrateurs du Centre de services scolaire des Chic-Chocs ont mandaté la firme Cabinet RH pour réaliser une étude indépendante sur le climat de travail de l’organisation. Le directeur général soutient que cette enquête aura un impact positif pour le CSScentre de services scolaire .

Je suis convaincu qu’il y aura des éléments positifs qui vont ressortir de cette enquête puisque sur le terrain, on ressent de l’engagement et du dévouement de la part du personnel administratif , souligne Bernard D'Amours.

Le président du comité de gouvernance et d'éthique du CSScentre de services scolaire , Yves Galipeau, indique que la firme a distribué 121 questionnaires auprès des employés administratifs et des directions d’établissement. Parmi ceux-ci, 114 ont été complétés.

Les professionnels du Cabinet RH procèdent également à des rencontres individuelles auprès de 66 personnes.

Yves Galipeau, président du comité de gouvernance et d'éthique du CSS des Chic-Chocs (archives) Photo : Radio-Canada / Archives

Tout ça nous est apparu comme un excellent taux de participation, un taux de participation qui est garant de nous fournir des résultats qui seront exhaustifs et significatifs , lance M. Galipeau.

La firme s’est par ailleurs engagée à dévoiler son rapport dans les 15 jours suivant la dernière entrevue individuelle. Le rapport de constats et de recommandations devrait être reçu au plus tard à la mi-octobre.