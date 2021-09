Une première pour les paramédicaux communautaires des Comtés unis de Prescott et Russell

Au cours de l’été, les ambulanciers paramédicaux communautaires des Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR) ont ajouté une autre corde à leur arc.

Les membres de l’équipe de paramédecine communautaire des services d’urgence des CUPRComtés unis de Prescott et Russell peuvent maintenant assurer le suivi d’un patient nécessitant un traitement antibiotique intraveineux à domicile.

Gérard Malo, un résident de Hawkesbury, est la première personne en Ontario à avoir bénéficié de ce nouveau service.

L’homme de 74 ans s’est blessé à un genou à la suite d’une mauvaise chute en rendant une visite à son fils, à Gatineau, en juin dernier.

Son genou, dit-il, était enflé comme un ballon de soccer.

J’ai décidé d’aller à l’urgence tout de suite [dès mon retour] à Hawkesbury. Une radiographie a révélé qu’heureusement, il n’y avait pas de fracture. [...] Un [examen de tomodensitométrie] a [toutefois] révélé des lésions [ligamentaires] et musculaires , raconte celui-ci.

Normalement, le temps aurait dû faire son œuvre en permettant à Gérard Malo de se remettre lentement, mais sûrement, sur ses deux pieds.

C’est toutefois l’inverse qui s’est produit, tout cela en raison d’une grave infection bactérienne qui s'est manifestée un mois plus tard.

Tout nouveau dans la région

Le retraité a dû être admis à l’Hôpital d’Ottawa sur-le-champ afin d’y subir une intervention chirurgicale pour bien nettoyer son genou mal en point.

J’aurais dû rentrer chez moi deux jours après [l’intervention] [...], mais il n’y avait pas, dans la communauté, d’infirmière pour m’administrer [les antibiotiques] à domicile dont j’avais besoin , poursuit Gérard Malo.

C’est à partir de ce moment que l’équipe de paramédecine communautaire des CUPRComtés unis de Prescott et Russell est entrée en scène.

Un programme permettant aux paramédicaux communautaires d’administrer un antibiotique par voie intraveineuse à domicile venait tout juste d’être lancé dans la région.

Après un séjour de deux semaines en milieu hospitalier, Gérard Malo a enfin été en mesure de retourner chez lui pour terminer son traitement.

Les paramédics [communautaires] venaient tous les jours pour changer le sac d’antibiotiques, pour prendre mes signes vitaux, une fois par semaine changer le pansement , relate ce dernier.

Le directeur des services d’urgence des CUPRComtés unis de Prescott et Russell , Marc-André Périard, se réjouit du déploiement de ce nouveau programme.

[Les gens qui bénéficient de ces soins-là], on allège leur stress et leurs inquiétudes. Ils restent à la maison et ils savent que quelqu’un va venir prendre soin d’eux , explique M. Périard.

Marc-André Périard, directeur des services d'urgence des Comtés unis de Prescott et Russell (Archives) Photo : Radio-Canada

Nul doute que la pandémie de COVID-19 force le réseau de la santé à faire preuve d’imagination afin de trouver des façons de favoriser la prise en charge de patients dans leur milieu de vie.

Combler les lacunes du système

C’est entre autres en élaborant de tels partenariats, indique Nathalie Gilbert, directrice des services de soutien à domicile et en milieu communautaire de Champlain, qu’il est possible de combler les lacunes existant dans le système.

La majorité de nos patients ont besoin d’une infirmière. [Les programmes de paramédecine communautaire], [ce n'est pas] pour remplacer [les infirmières], mais pour augmenter [la capacité de soins à domicile] , tient-elle à préciser.

Il n’en reste pas moins qu’au cours des 18 derniers mois, bon nombre d’infirmières ont soit opté pour une retraite anticipée, soit quitté leur emploi pour réorienter leur carrière.

Dans ces circonstances, l’élargissement du rôle joué par les paramédicaux communautaires formés pour offrir différents soins est bien accueilli.

On n’avait jamais eu, auparavant, de difficulté pour remplir des plans de soins pour nos patients en tant que service infirmier, [c’est-à-dire] des services où il fallait vraiment avoir une infirmière à la maison. Avec la pandémie, c’est maintenant le cas , ajoute Nathalie Gilbert.

Selon Gérard Malo, le maintien d’un tel service constitue de l’argent bien investi.

Je suis resté à l’hôpital pendant deux semaines. [...] J’occupais un lit qui aurait beaucoup mieux servi à un patient vraiment malade. Normalement, j’aurais dû être à la maison. [Ce programme], c’est une excellente solution , conclut-il.