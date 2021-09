Le message d’inclusion de deux candidates de la diversité

Elles s’appellent Camille Esther et Nathanielle. Elles sont toutes les deux issues de la communauté LGBTQ2S+. Elles sont candidates à l’élection fédérale, respectivement dans Beauport-Limoilou et dans Louis-Saint-Laurent. Et le 20 septembre, elles espèrent être élues aux Communes pour y faire entendre leur voix.

Avec la fin de la période de mises en candidatures, le portrait électoral de Québec et Chaudière-Appalaches s’est précisé en vue du scrutin du 20 septembre. Dans les 11 circonscriptions de la région, 76 candidats se feront la lutte, dont 26 femmes, soit à peine plus qu’en 2019, alors que 18 femmes avaient brigué un siège.

Du nombre, la candidate libérale Nathanielle Morin ressort du lot par la singularité de son parcours. Femme et jeune – elle a 28 ans –, elle constitue une rareté dans l’arène politique. Une femme trans de surcroît, bien qu’elle ne base pas sa campagne sur cette réalité.

La candidate libérale dans Louis-Saint-Laurent Nathanielle Morin en discussion avec un électeur de sa circonscription. Photo : Radio-Canada

La détentrice d’un baccalauréat en microbiologie et d’une maîtrise en gestion de projets de l’Université Laval, qui occupe un poste de conseillère en développement organisationnel au CHU de Québec depuis près de deux ans, dit faire de la politique pour des raisons assez traditionnelles, finalement.

Une citoyenne impliquée qui a à cœur le développement de son coin de pays. Évidemment, je m’identifie comme une femme. On pourrait me qualifier de femme trans, mais en même temps, ce n’est pas ce que je mets de l’avant. Une citation de :Nathanielle Morin, candidate libérale dans Louis-Saint-Laurent

Moi, je suis une citoyenne qui s’implique, qui veut écouter les gens, qui veut avancer des projets et qui, pour Louis-Saint-Laurent, veut utiliser un potentiel qui n’a pas été exploité depuis des années , a-t-elle affirmé à Radio-Canada, qui l’a accompagnée dans une sortie publique.

Des idéaux comme motivation

Ce sont aussi des idéaux, relatifs à l'environnement, l’inclusion et la justice sociale dans son cas, qui ont poussé Camille Esther Garon à se présenter sous la bannière néo-démocrate dans Beauport–Limoilou. L’agente de développement, organisatrice d’événements, conférencière et animatrice est convaincue que son bagage personnel unique l’aidera à mieux servir ses concitoyens.

J’ai 26 ans, je suis un petit peu plus jeune par rapport aux autres candidats. Je suis une femme afrodescendante et je fais partie de la communauté LGBT. Donc, je fais partie de plusieurs communautés. Je vois ça de manière très positive parce que ça amène différentes perspectives, différents vécus. Et ça m’amène à savoir quel est le travail qu’on doit continuer à faire à la Chambre des communes , estime la détentrice d’un baccalauréat en sciences politiques.

La candidate néo-démocrate de Beauport-Limoilou Camille Esther Garon Photo : Radio-Canada

Nathanielle Morin ne croit pas non plus que sa différence représente un handicap à sa candidature. Elle a, au contraire, été étonnée de l’ouverture démontrée par ses concitoyens depuis le début de sa campagne, il y a près de deux mois.

L’accueil est tellement incroyable! Je me suis longtemps demandé… Est-ce que mon rêve politique peut être compatible avec mon rêve d’être une femme? Parce que c’est toujours ce que j’ai été, mais je le reniais. [...] Louis-Saint-Laurent me fait réaliser que ces deux rêves étaient tout à fait compatibles , note la candidate libérale, qui essaie de ravir la circonscription au conservateur Gérard Deltell.

Je n’ai eu aucune critique sur le fait que je suis une personne trans. Les gens ne me mégenrent pas. Les gens utilisent le féminin avec moi. En fait, ce n’est même pas dans la conversation. Une citation de :Nathanielle Morin, candidate libérale dans Louis-Saint-Laurent

Affiche de la candidate libérale dans Louis-Saint-Laurent Nathanielle Morin Photo : Radio-Canada

Pour Camille Esther Garon, la différence est le moteur de sa candidature. Troublée par la mort tragique de George Floyd, elle a ressenti le besoin de passer à l’action et de militer en faveur de la diversité et de l’inclusion.

La diversité, c’est un fait. Chacun d’entre nous fait partie d’une diversité avec son identité. Mais l’inclusion, c’est un choix. Et l’équité, c’est un devoir. D’ailleurs, parmi les enjeux de l’inclusion, je veux m’assurer aussi que la protection de la langue française et des langues autochtones soit mise de l’avant , a-t-elle fait savoir.

Comme une partie sans cesse grandissante de la population, la candidate néo-démocrate se dit également préoccupée par la question environnementale. Elle est d’ailleurs contre le projet de troisième lien à Québec.

J’ai vu trop longtemps les libéraux parler de buzzwords, de mots qui buzzent comme "environnement", "pas environnement", et rien n’a été fait. Il y a eu des pipelines et 10,7 milliards de dollars qui ont été donnés comme aide financière. Là, fini le niaisage! On va là pour agir. Il faut réagir maintenant. Parce que ça touche notre jeunesse et notre futur à nous , a-t-elle affirmé avec fougue, lors d’une sortie publique dans sa circonscription.

La candidate néo-démocrate Camille Esther Garon rencontre des étudiants du Cégep Limoilou. Photo : Radio-Canada

Le monde a changé

S’adressant à des étudiants du Cégep Limoilou, Camille Esther Garon semblait trouver des oreilles attentives avec son discours. Tout comme Nathanielle Morin avec sa sensibilité pour les enjeux autochtones dans sa circonscription. De quoi inspirer d’autres membres de la communauté LGBTQS2+ à faire le saut en politique.

Ce que je peux dire à l’ensemble de la communauté LGBTQS2+ : la société a changé. En tout cas, de ma perspective de la campagne que je mène actuellement dans Louis-Saint-Laurent, les gens sont ouverts, on n’est plus dans les années 70. Une citation de :Nathanielle Morin, candidate libérale dans Louis-Saint-Laurent

On est vraiment rendus dans une société qui est ouverte, qui est inclusive. Et si vous avez vraiment quelque chose à faire pour développer votre société, que vous voulez amener votre grain de sel, je dirais à tous ces gens-là : faites-le. C’est le temps , a conclu Nathanielle Morin.

Avec les informations de Guylaine Bussière