L’alerte Amber pour retrouver un bambin de 3 ans est en cours depuis deux jours

Le suspect est David Côté, un homme de 36 ans. Il mesure 1 m 70 (5 pi 7 po) et pèse 82 kilos (180 lb).

David Côté a les cheveux bruns et les yeux bleus. La dernière fois qu'il a été vu, il était vêtu d'un chandail foncé avec un logo noir et d'un pantalon cargo noir, de style militaire.

L'enfant a les cheveux rasés. Il portait un t-shirt bleu avec des lignes de couleur argent sur les manches et dans le bas. Le vêtement comporte une inscription du chiffre 6 ou 9 en motif camouflage bleu. Son pantalon est un jean bleu foncé et il porte des bottes beiges.

Le suspect et le bambin auraient été vus pour la dernière fois sur la rue Banville, à Sainte-Paule, vers 17 h 15 mardi.

La Sûreté du Québec ne rapportait aucune progression récente jeudi matin, les recherches dans la journée semblent avoir donné un nouvel élément d'enquête.

D'abord, depuis le début de la matinée, un hélicoptère de la SQSûreté du Québec survole un endroit bien précis, situé à quelques centaines de mètres du village de Sainte-Paule. Des véhicules tout-terrain sont aussi utilisés pour arpenter le même endroit.

En fin de journée, la SQSûreté du Québec indiquait que le suspect pourrait être à la recherche d'équipements. Il est possible que David Côté se soit déplacé, à pied, vers des chalets ou des camps de chasse dans le secteur.

À la suite de la découverte du véhicule tout-terrain [mardi NDLR], il y a certains éléments d'enquête qui portent à croire que David Côté pourrait être à la recherche d'équipements, de pièces quelconque pour assurer sa survie en forêt et celle de son fils et pour assurer ses déplacements , indique le sergent Claude Doiron. Ce n'est pas anodin parce qu'on apprend en cours d'enquête que David Côté est un individu qui a cette facilité à se déplacer en forêt.

La SQSûreté du Québec demande aux gens de ne pas se rendre inutilement à Sainte-Paule afin de ne pas brouiller les pistes des maîtres-chiens et de risquer ainsi de nuire aux recherches.

Les policiers demandent toutefois aux citoyens d’être vigilants, notamment ceux qui possèdent des chalets ou des camps de chasse dans le territoire visé par l'alerte. On demande à ces propriétaires de rapporter toutes traces d'infractions ou manque de matériel (des outils ou de la nourriture par exemple).

Les services policiers rappellent de ne pas tenter d'intervenir auprès du suspect s'il est aperçu puisque, le sergent Claude Doiron indique que David Côté est un individu désorganisé qui peut être imprévisible .

Certaines informations permettent aux policiers de croire que le suspect pourrait être armé.

Des dizaines de policiers du groupe tactique de la SQSûreté du Québec sont arrivés sur les lieux en soirée mardi. Cela fait maintenant près de 48 heures que l'alerte a été lancée.

On ne baisse pas les bras. On se parle souvent, on regarde ce qu'on peut faire de plus.

Une citation de :Sergent Claude Doiron, porte-parole de la Sûreté du Québec