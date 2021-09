Rencontres plus fréquentes avec des ours en C.-B. en raison de la chaleur et des feux

Les feux de forêt et les épisodes de chaleur extrême qu’a connus la Colombie-Britannique cet été ont forcé les ours à se déplacer à la recherche de nourriture, et les rencontres avec les humains se sont multipliées, constatent les autorités.

Nous avons vu certains habitats d'ours brûlés et une augmentation des observations d'ours dans la communauté , affirme Ken Owens, qui est agent de conservation à Kelowna.

Les déchets laissés sans surveillance, les graines pour oiseaux et les fruits tombés des arbres attirent les ours dans les quartiers résidentiels.

Lorsqu’un ours a accès à des ordures ménagères et qu’il est à la recherche de ces ordures, il devient de plus en plus déterminé dans ses tentatives, explique Ken Owens. Le problème, dans ce contexte, est qu’il peut parfois aller jusqu’à s’introduire dans les maisons, d’après le service des agents de conservation de la région.

Les autorités le rappellent, nourrir un ours est illégal dans la province, tout comme le fait de laisser des déchets à sa disposition, indique ce dernier.

Pour le mois d’août, les agents de conservation de Kelowna ont reçu 129 signalements d'ours qui ont accédé à des ordures non protégées.

Pour éviter ce type d'incident, disent les autorités, il faut s'assurer de garder les déchets en lieu sûr jusqu'au jour de la collecte.

Moins de baies

Par ailleurs, la chaleur record et le manque de pluie en Colombie-Britannique depuis la fin du mois de juin ont endommagé les baies et les plantes dont les ours dépendent pour survivre à l'hibernation.

Si cela se produit, les ours doivent trouver une autre source d'énergie avant l'hiver. C'est pourquoi ils peuvent s'aventurer plus loin et rencontrer plus d’humains que d'habitude , explique Adam Ford, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en écologie de la restauration de la faune et professeur associé de biologie à l'Université de la Colombie-Britannique dans l’Okanagan.

En même temps, explique-t-il, il n'est pas inhabituel de voir davantage d'ours au début de l'automne, car ils essaient d’emmagasiner suffisamment de calories pour les mois d'hiver.

Un message plus fort du gouvernement

Selon le chercheur en gestion de la faune Bryce Casavant, d’autres aspects doivent aussi être considérés.

Ce dernier estime que les appâts alimentaires constituent bel et bien un problème, mais qu’il faut aussi examiner d'autres facteurs, comme le développement des banlieues à proximité des zones sauvages.

Celui qui a perdu son emploi d’agent de conversation pour avoir refusé de tuer deux oursons en 2015 insiste sur la nécessité d'une meilleure application des lois existantes concernant ce qui attire les ours en milieu urbain et d'un message plus fort au public de la part du gouvernement.

J'en ai assez du refrain : "C'est la faute du public", alors que la loi n'a pas été appliquée sur le terrain , déplore Bryce Casavant.

Avec des informations de David P. Ball