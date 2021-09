Saisie de 115 dorés par des agents de protection de la faune dans la Vallée-de-l’Or

Selon les informations du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), deux personnes dans le secteur du lac Tiblemont n'ont pas respecté les règles de pêche en vigueur.

Les agents de la faune ont procédé à la saisie avec l'aide de l'escouade canine, et notamment grâce à l'aide du public, comme l'indique le relationniste de presse au MFFP, Sylvain Carrier.

Ça découle des renseignements et des signalements de citoyens vigilants. Grâce à eux, les agents ont pu recueillir suffisamment d'informations , explique-t-il, ce qui a permis d'identifier les contrevenants.

Sylvain Carrier souligne que l'usage de l'escouade canine est très répandu dans ce genre d'opération, et qu'une fois de plus, cela a aidé à dénouer l'investigation.

Les deux personnes font face à trois infractions, soit : surplus de la limite de poissons, non-respect de la gamme de taille, et possession de poissons non dénombrables, non mesurables ou non identifiables.

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs encourage la population à signaler tout acte de braconnage dont elle est témoin. Les citoyens peuvent appeler au 1 800 463-2191, écrire à l'adresse courriel centralesos@mffp.gouv.qc.ca, ou encore aller sur le site web du MFFP.

Les poissons consommables de cette saisie ont été remis à la Corporation du développement communautaire Universeau.