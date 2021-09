Rattrapage scolaire : l’opposition dénonce le manque de ressources

Les libéraux et les verts trouvent que les élèves ont eu trop peu d’occasions d'apprentissage cet été.

Radio-Canada a révélé qu'un seul cours de mathématique pour les élèves de douzième année a été offert aux élèves du secteur francophone depuis la fin des classes. Une plateforme d'apprentissage en ligne a été mise à la disposition des élèves de cette même année, mais l'opposition estime que ce n'est pas suffisant.

La pandémie n’est pas terminée , rappelle le député vert de Kent-Nord, Kevin Arseneau. Les effets négatifs que la pandémie a pu avoir sur les apprentissages ne sont pas encore terminés.

Même son de cloche pour le député libéral de Kent-Sud, Benoît Bourque, qui indique que les retards scolaires seront problématiques dans les écoles au cours des prochaines semaines.

Quand un ouragan passe, le dommage se fait à ce moment-là, mais [toute la reconstruction] se fait après le passage d’un ouragan , illustre-t-il.

Les députés interrogés se demandent également pourquoi les ressources supplémentaires mobilisées dans les écoles l’année dernière ne sont pas reconduites.

Dominic Cardy fait confiance aux enseignants

Le ministre de l’Éducation du Nouveau-Brunswick, Dominic Cardy, estime que le problème de rattrapage n’était peut-être pas aussi grand que ce qu’on croyait, et que les dimensions du problème restent encore à déterminer.

Il ajoute que les enseignants étaient épuisés après la dernière année scolaire en pandémie.

Les partis de l’opposition sont libres de dire ce qu’ils veulent, mais, de mon avis, on a fait tout ce qu'on peut pour protéger l’été pour les enseignants et les enseignantes et s’assurer qu’ils soient bien préparés pour le retour [à l’école] , affirme Dominic Cardy.

Il ajoute qu'avec un retour à temps plein des élèves du secondaire et le retour aux tailles normales des classes, les ressources humaines supplémentaires accordées l'année passée ne sont plus nécessaires.

Le ministre de l'Éducation du Nouveau-Brunswick, Dominic Cardy, le 31 août 2021 Photo : Radio-Canada

De plus, il pense que les enseignants pourront évaluer le retard des élèves en septembre et qu'ils sont les mieux placés pour le faire.

[On ne veut ] pas avoir les politiciens dicter les choses de Fredericton, de dire qu’on pense que ce problème existe, et ceci est la solution. J’ai besoin d’entendre les enseignantes et enseignants. Et c’est ça qu’on va faire , déclare-t-il.

Avec les informations de Pascal Raiche-Nogue