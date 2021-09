Montréal aménagera de nouvelles voies réservées aux autobus

L'administration Plante et la Société de transport de Montréal (STM) ont fait part de cette volonté mardi matin en présentant leur vision 2025 pour les voies réservées de la métropole.

Leur souhait : développer le réseau pour permettre aux autobus de circuler plus fréquemment et d'offrir des heures de service prolongées.

Des axes stratégiques

Pour ce faire, la Ville et la STMSociété de transport de Montréal compteront notamment sur six corridors structurants représentant 270 000 déplacements quotidiens, dont celui qui longe déjà l'axe Côte-Vertu/Sauvé et celui qui, dans un avenir rapproché, empruntera le boulevard Pie-IX, entre Laval et la rue Notre-Dame.

Les quatre autres, qui feront l'objet d'études, permettraient de bonifier les voies réservées sur le chemin de la Côte-des-Neiges; sur le boulevard Henri-Bourassa; sur l'avenue du Parc; et sur le boulevard Saint-Michel.

Sur ces axes stratégiques , les voies réservées aux autobus pourraient être identifiées par une chaussée colorée, illustre la STMSociété de transport de Montréal . Regroupées au centre de l'artère, elles pourraient aussi être accompagnées d' infrastructures permanentes , comme dans le cas du SRB Pie-IX.

Ces voies structurantes permettraient par ailleurs une cohabitation sécuritaire et harmonieuse des voies pour les automobilistes, le stationnement, les piétons, les cyclistes et les bus , souligne-t-on.

La STMSociété de transport de Montréal évalue que 24 % des usagers du réseau d'autobus empruntent actuellement des voies réservées pour se rendre à destination. Son objectif est de faire passer ce taux à 70 % d'ici 2025.

Aucune date n'a été dévoilée concernant la réalisation des voies structurantes envisagées par la Ville de Montréal et la STMSociété de transport de Montréal . On ne sait pas non plus ce qu'il en coûterait.

L'opposition officielle à l'Hôtel de Ville parle d'ailleurs de poudre aux yeux .

Alors que l'achalandage du réseau bus est à moins de la moitié du niveau prépandémique, soit 51 %, avec un déficit de 936 millions de dollars, l'administration Plante annonce l'ajout de voies réservées, a déclaré son porte-parole en matière de transport, Alan de Sousa. C'est insensé.

Ensemble Montréal a par ailleurs déploré que la mairesse Plante ait confirmé mardi que la mise en place des 300 autobus hybrides achetés au tout début de son mandat ne se terminera qu'en 2022.