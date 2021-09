Un rappel automnal pour le Festival de la chanson de Tadoussac

L'événement, intitulé Le rappel – Le petit Festival de la chanson de Tadoussac, accueillera plusieurs artistes tels que Laura Niquay, Fred Fortin, Martha Wainwright et Pierre Flynn.

Des prestations de Maude Audet, KNLO, Sara Dufour, Julie & Dany, Chassepareil, Éric Bégin, Éloi Amesse, Veranda, Sunny Duval et Alex Burger sont aussi prévues.

On a le goût de finir cette saison en beauté. Mettre l’accent sur le positif et offrir des moments inoubliables aux quelques chanceux et chanceuses qui seront de la fête, a déclaré par voie de communiqué le directeur général de l'événement, Julien Pinardon.

On veut offrir à notre communauté, au public et aux artistes l’occasion de célébrer une dernière fois avant que Tadoussac prenne son rythme hivernal. Une citation de :Julien Pinardon, directeur du Festival de la chanson de Tadoussac

Le directeur du Festival de la chanson de Tadoussac, Julien Pinardon (archives) Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

En raison des mesures sanitaires en vigueur, l’achat de billets est nécessaire pour assister aux concerts. Il est possible de s’en procurer sur le site internet de l'événement.