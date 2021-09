The Crownd, l’étiquette montréalaise qui veut faire rayonner ses artistes à l’étranger

Cette nouvelle maison de disques indépendante s’est invitée dans le paysage musical montréalais cette semaine avec comme ambition de jouer dans la cour des grands jusqu’à l'international. The Crownd, qui a lancé une première chanson lundi, a été mise sur pied par le producteur Odious Love, avec l’aide du rappeur Imposs et de l’entrepreneur Alix Souffront.

Le premier titre officiel publié par l’étiquette, Lately, est une production d’Odious Love lui-même, mettant de l'avant la voix du chanteur Underwvter. Si la chanson est un exemple type de musique électronique faite autant pour le plancher de danse que pour la radio, le fondateur de The Crownd affirme que son étiquette fera de la place à tous les styles de musique, et pas seulement à l'EDM (electronic dance music).

On va faire beaucoup de pop québécoise. On est aussi en train de travailler sur de la musique latine; on touche un peu à tout , a expliqué Odious Love en entrevue avec Catherine Richer, chroniqueuse culturelle au 15-18.

Dans la garde rapprochée d’Imposs

Si Odious Love a longtemps étudié la musique, notamment à l’école FACE de Montréal, qui propose un programme de beaux-arts, ce n’est que dans les dernières années qu’il s’est réellement mis à la production. Après avoir été découvert par le producteur et DJ canadien Glenn Morrison en 2017, il a été approché par le rappeur Imposs, du défunt groupe Muzion, qui a fait de lui son producteur et DJ pour sa carrière solo.

Il produit également des chansons pour des artistes à l'international, notamment en Belgique, qui se retrouvent sur des étiquettes d'envergure comme Spinnin Records, Sony Music et Universal Music. C’est d’ailleurs en raison de ses nombreux contacts dans le marché international que l’artiste a décidé de fonder The Crownd.

Il y a beaucoup d’artistes qui veulent aller à l’international, mais qui ne savent pas comment. Avec les labels québécois, ils se sentent parfois obligés de faire de la musique franco, mais si tu leur demandes c’est quoi leur rêve, ils veulent aller au Canada anglais, au Royaume-Uni, etc. , a-t-il expliqué.

Avec des partenaires partout dans le monde, notamment la division The Orchard de Sony Music à la distribution, The Crownd affirme être bien placée pour donner aux artistes d’ici une meilleure chance de rejoindre un public qui dépasse les frontières québécoises.

D’autres chansons à venir

The Crownd vient à peine d’être lancé, mais Odious Love est déjà excité pour la suite des choses. Il lancera deux autres chansons de son cru d’ici la fin de l’année et cinq autres au début de l’année 2022.

Il laisse également entendre qu’une artiste connue fera bientôt son entrée dans l’écurie de The Crownd, sans pouvoir dévoiler son nom à ce stade-ci.

