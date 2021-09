Marie-Josée Savard recrute le chroniqueur Claude Villeneuve

Le père d'une jeune famille et nouveau résident du secteur Lairet affirme se lancer en politique pour prendre soin de son district et de son quartier.

Les enjeux de la qualité de vie des familles, du vivre-ensemble dans une ville de plus en plus métissée, de l’autonomie de nos aînés, de la mobilité durable et du développement intelligent de nos zones urbaines sont trop importants pour l’avenir de notre ville et celui de ma fille pour demeurer plus longtemps sur les lignes de côté , a déclaré M. Villeneuve, mardi, lors de l'annonce de sa candidature.

Claude Villeneuve s’est joint à l’équipe de chroniqueurs du « Journal de Québec » en 2014. Photo : Radio-Canada

Le candidat s’est prononcé en faveur de la Zone d’innovation Littoral Est, un projet cher au maire Régis Labeaume et que Marie-Josée Savard promet de réaliser si elle est élue à la tête de la Ville cet automne.

La Zone d'innovation Littoral Est, avec le projet du Garage, c'est une maudite belle occasion de revitaliser un coin qui a besoin d'amour. Une citation de :Claude Villeneuve, candidat d’Équipe Marie-Josée Savard

Départ de Geneviève Hamelin

Il tentera de succéder à la conseillère sortante, Geneviève Hamelin, qui représentait les citoyens de Maizerets-Lairet depuis l’élection municipale de 2013.

Élue à deux reprises avec le parti Équipe Labeaume, Mme Hamelin a annoncé au printemps qu’elle ne sollicitera pas un troisième mandat.

Claude Villeneuve rédige des chroniques politiques dans les pages du Journal de Québec depuis 2014. Avant cela, il a été rédacteur de discours au Cabinet de la première ministre Pauline Marois.

Il avait rejoint son équipe en 2008, à l’époque où elle était chef de l’opposition officielle à l’Assemblée nationale.