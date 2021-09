Les candidats de la circonscription de Kenora se préparent pour une lutte serrée

« C’est toujours une lutte serrée dans cette circonscription », admet le député conservateur et candidat sortant Eric Melillo, quelques minutes avant de reprendre la route vers Dryden, le prochain arrêt de sa campagne électorale.

Le député parle d’expérience. Lors de la dernière élection, seulement 1125 votes le séparaient du candidat libéral Bob Nault.

Nous avons travaillé fort en 2019 pour aller à la rencontre des électeurs, et nous employons la même stratégie cette année , affirme le candidat sortant.

Une circonscription de la taille de la France

Kenora est la plus grande circonscription de l'Ontario en superficie. C’est également la circonscription ayant la plus faible densité de population de la province. On n'y trouve que quelques dizaines de milliers d’électeurs. Par ailleurs, environ la moitié sont membres des Premières Nations.

La circonscription est située au nord de Thunder Bay et à l'est de la frontière avec le Manitoba. Photo : Elections Canada

Le taux de participation au sein des communautés autochtones de la région s’est grandement amélioré au cours des six dernières élections fédérales, passant de 40 % en 2004 à 60 % en 2015. Toutefois, un écart important existe toujours entre le niveau de participation national et celui de ces communautés.

Lors de l’élection de 2019, seulement la moitié des électeurs issus des communautés autochtones se sont présentés aux urnes.

De leur côté, les candidats de la circonscription de Kenora emploient différentes stratégies pour encourager le vote autochtone.

De nouveaux visages

Le candidat du Parti conservateur du Canada (PCC), Eric Melillo, avait seulement 21 ans lors de sa victoire en 2019. Il est le seul candidat de Kenora à avoir de l'expérience comme élu au niveau fédéral.

M. Melillo espère être réélu afin de mener à terme des projets entamés depuis le début de son mandat. Photo : Équipe Eric Melillo

Je fais partie d’une nouvelle génération de leaders , indique le candidat sortant, qui a travaillé quelques mois à la Chambre des communes avant que tout bascule en mode virtuel.

M. Melillo se dit satisfait du progrès qui a été fait sur certains enjeux clés depuis son élection, notamment en infrastructure et en traitement de l’eau potable.

En ce qui concerne l’engagement auprès des communautés autochtones, le candidat admet que les visites ont été compliquées par les restrictions sanitaires .

Plus tôt en juillet, M. Melillo a été critiqué par le grand chef du grand conseil du Traité numéro 3, Francis Kavanaugh, pour avoir encouragé les célébrations de la journée du Canada.

Une candidate autochtone

La candidate du parti néo-démocrate, Janine Seymour, fait partie de la Première Nation Wauzhushk Onigum.

J’ai décroché de l’école secondaire, mais ça ne m’a pas empêchée de retourner aux études et d’aller décrocher une maîtrise en droit , affirme l’avocate.

La candidate néo-démocrate Janine Seymour a exercé le droit pendant plusieurs années avant de se lancer en politique. Photo : Équipe Janine Seymour

Mme Seymour est la seule femme à figurer sur le bulletin de vote de Kenora, une circonscription qui n’a jamais élu de candidat autochtone ni de femme.

C’est vrai, le NPDNouveau Parti démocratique n’a jamais réussi à se faire élire dans cette circonscription, mais ça ne m’inquiète pas pour autant , affirme Mme Seymour.

Les choses ont vraiment changé au cours de la dernière année avec la pandémie et la découverte des sépultures autochtones. Nous entrons dans cette campagne, c’est un nouveau monde à part entière. Une citation de :Janine Seymour, avocate et candidate néo-démocrate à Kenora

Pour courtiser le vote de l’électorat autochtone, la candidate et son équipe distribuent des brochures dans les communautés.

Spécialiste en cybersécurité

Le candidat libéral est également un nouveau visage en politique. Originaire de Thunder Bay, David Bruno a plusieurs décennies d’expérience en cybersécurité.

Il a joué un rôle central dans le développement et l’adoption de législation fédérale en matière de cybersécurité et de prévention de la fraude.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Lorsque j’ai présenté un projet de loi, et que ça a été accepté, j’étais ravi de voir que [j’étais en mesure de] faire avancer un dossier à la Chambre des communes , dit-il en expliquant sa décision de se lancer en politique.

Différentes priorités

Les candidats partagent plusieurs préoccupations, mais ils divergent dans les enjeux qu'ils considèrent comme prioritaires.

M. Melillo juge que l'accès à Internet, le développement de l'infrastructure et le logement sont les enjeux les plus pressants.

M. Bruno partage également sa préoccupation avec la connexion à Internet, mais tournerait son attention davantage vers les traitements aux dépendances et la santé, s'il était élu.

De son côté, Mme Seymour juge que l'accessibilité financière, la durabilité environnementale et la mise en place de services en santé mentale sont les enjeux à privilégier.