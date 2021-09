Élections fédérales : plus de 20 candidats inscrits dans Saint-Boniface-Saint-Vital

Celui qui a suscité autant de candidatures dans la circonscription est Sébastien CoRhino. Ce résident de Rimouski, au Québec, est le chef du Parti Rhinocéros du Canada créé en 1963.

Notre mandat, c'est de s'amuser avec les élections, mais surtout de rire des politiciens , indique-t-il d'emblée.

Il affirme que le parti tente aussi de soulever des sujets sérieux en les abordant de façon loufoque.

Sébastien CoRhino, qui est lui-même candidat dans Saint-Boniface-Saint-Vital, dit qu'il a y moult raisons qui expliquent son choix de se présenter dans cette circonscription, entre autres, des raisons historiques.

Sébastien CoRhino, chef du Parti Rhinocéros du Canada est lui-même candidat dans Saint-Boniface-Saint-Vital. Photo : Radio-Canada

Je suis un adepte de l'histoire canadienne et je trouve qu'il y a une page de cette histoire très importante qui s'est écrite autour de la rivière Rouge , dit-il.

D'après Sébastien CoRhino, au départ l'idée était d'avoir des candidats de toutes les formations politiques au Canada.

Parce que la plupart des gens connaissent les quatre ou cinq grands partis politiques, mais il y en a peu qui savent qu'il en existe une vingtaine au pays. Donc j'ai approché les chefs de différents partis, beaucoup n'ont pas répondu présents. Finalement, nous avons opté pour des candidats indépendants , explique-t-il.

Il dit que la démarche permet d'inscrire sur les listes électorales des citoyens lambda.

Ce ne sont pas des politiciens de carrière, des avocats, des hommes d'affaires ou des gens influents ou puissants. Ce que l'on veut démontrer, c'est que la démocratie, ça appartient à tout le monde. Il faut que nous, le peuple, nous puissions nous réapproprier la démocratie canadienne , souligne Sébastien CoRhino.

La question du mode de scrutin

Selon lui, le fait d'avoir inscrit autant de candidats indépendants vise également à attirer l'attention sur la nécessité de revoir le mode de scrutin actuel, un système uninominal majoritaire.

On est pris avec un mode de scrutin qui a été inventé il y a près de 200 ans à Londres et qui permet aux plus grands partis politiques d'élire beaucoup de députés et qui empêche les petits partis d'en faire autant même s'ils ont beaucoup de votes , indique-t-il.

Lors de la campagne de 2015, Justin Trudeau s'était engagé à changer le système électoral actuel. Photo : The Canadian Press / Justin Tang

Il cite en exemple, le Parti vert du Canada lequel, dit-il, a obtenu aux dernières élections moins d'un million de votes, mais s'est retrouvé seulement avec trois députés à Ottawa.

Rectificatif : Une version précédente indiquait à tort que le Parti vert avait obtenu plus d'un million de votes. Il en a plutôt obtenu moins d'un million.

Alors que normalement, ils auraient dû avoir au moins 15 à 25 députés en fonction du nombre de personnes qui ont voté pour le parti.

Imaginez ce que serait le parlement canadien s'il y avait 25 députés verts? Ç'aurait fait complètement un autre parlement , note Sébastien CoRhino.

De plus, il soutient que s'il avait fait partie des électeurs verts, il aurait été extrêmement déçu que sa voix ne pas soit représentée à Ottawa

Meghan Waters, candidate NPDNouveau Parti démocratique dans Saint-Boniface-Saint-Vital est aussi d'avis que le système électoral doit être changé.

En 2015 quand le Parti libéral a fait la promesse d'en finir avec le système à majorité uninominale, j'avais voté libéral. Je voulais définitivement qu'on abolisse ce système , se souvient-elle.

Meghan Waters, candidate NPD dans Saint-Boniface-Saint-Vital. Photo : Radio-Canada

Meghan Waters se dit en faveur d'un scrutin proportionnel dans lequel le pourcentage de votes obtenus par un parti se traduit par le même pourcentage de députés élus.

On voit que les pays qui ont mis ce système en place ont plus de gens qui participent à la démocratie parce qu'ils sentent que leurs votes comptent vraiment , fait-elle remarquer.

Lors de la campagne de 2015, Justin Trudeau s'était engagé à changer le système électoral actuel.

Un comité spécial multipartite de la Chambre des communes avait même recommandé au gouvernement d'opter pour un mode de représentation proportionnelle et de tenir un référendum national sur cette option.

Justin Trudeau a pris ce rapport puis l'a mis à la poubelle. Si on cherche un mode de scrutin idéal pour le Canada, il est dans ce rapport , note Sébastien CoRhino.

Le candidat libéral de la circonscription de Saint-Boniface-Saint-Vital, Daniel Vandal, dit ne pas comprendre l'intérêt de la démarche de Sébastien CoRhino et de son parti.

Clairement c'est un parti qui n'est pas pris au sérieux et c'est une drôle de façon d'essayer de faire des changements , lance-t-il.

Je ne peux pas expliquer leurs raisons pour faire ça , affirme M. Vandal en ajoutant que le Parti Rhinocéros veut semer la zizanie lors de l’élection.

De son côté, le candidat du Parti vert, Laurent Poliquin, estime qu'avoir plus de candidats est une bonne chose.

C'est une excellente nouvelle pour la démocratie qu'il y ait un intérêt pour la politique, c'est en quelque sorte une bonne chose. Maintenant, quelle est la qualité des candidats? Là, il y a peut-être des questions à se poser , dit-il.

Meghan Waters craint cependant que la pléthore de candidats ne crée une certaine confusion chez les électeurs.

Le Parti Rhinocéros du Canada n'en est pas à son premier coup d'éclat.

Son chef rappelle qu'en 2019, la formation politique voulait fracasser le record Guinness du plus long bulletin de votes dans la circonscription de Regina-Qu'Appelle, en Saskatchewan.