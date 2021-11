Kiwis, papayes, bananes, ces fruits n’ont pas toujours été aussi courants dans l’alimentation des Canadiens. Des chroniques tirées de nos archives nous rappellent qu’ils ont été synonymes de découverte et d’ouverture sur le monde.

C’est à la fin des années 80 que les fruits exotiques ont fait leur apparition dans les supermarchés du Québec.

Auparavant, on les trouvait davantage dans les épiceries spécialisées.

De meilleures techniques agricoles, des moyens de transport plus rapides et l'arrivée au pays d'immigrants des quatre coins de la planète ont notamment permis aux aliments exotiques de se frayer un chemin vers notre marché.

Encore fallait-il savoir les reconnaître et les apprêter.

Les rendez-vous de Dominique, 5 décembre 1989

D’origine malgache, le chef Jean-Louis Thémis a beaucoup travaillé à faire connaître les fruits exotiques aux Québécois.

À l’émission Les rendez-vous de Dominique du 5 décembre 1989, il offre une recette de salade qui met en valeur son légume fétiche : la chayote.

« On va changer des navets avec Jean-Louis qui a de l'imagination », annonce l’animatrice Dominique Lajeunesse en introduction de sa chronique culinaire.

Avant de se lancer dans sa recette, le chef cuisinier présente plusieurs fruits exotiques à l’animatrice.

On est pas mal gâté à Montréal, on a des fruits d'un peu partout dans le monde. Une citation de :Jean-Louis Thémis

Le fruit de la passion, qui commence à être très en vogue, est très recherché dans les jus de fruits.

Le kumquat fait partie de la famille des oranges, mais il est inutile de l’éplucher, car sa peau très fine se mange avec le fruit, expose Jean-Louis Thémis.

Quant à la papaye, elle aurait la propriété de faire rajeunir, plaisante-t-il, ce qui explique qu’elle soit très populaire chez les vedettes d’Hollywood.

Sa salade à base de laitue iceberg, très courante au Québec, intègre d’ailleurs une papaye pas trop mûre coupée en julienne. Les carottes qu’on aurait habituellement ajoutées dans cette salade du chef sont remplacées par des lanières de mangue. Puis, en guise de protéines, le chef Jean-Louis Thémis propose de garnir sa salade qui vient directement des tropiques de restants de dinde.

Ça fait peur , s’exclame l’animatrice en voyant des litchis dans leur écorce rose et piquante parmi les fruits exotiques disposés sur le comptoir.

C'est un fruit qui aura sa place sur nos buffets de Noël , espère pour sa part le chef Jean-Louis Thémis en 1989.

Au jour le jour, 20 octobre 1988

On va parler du kiwi aujourd'hui! Une citation de :L'animatrice Dominique Lajeunesse

À l’émission Au jour le jour du 20 octobre 1988, la chronique culinaire de Richard Bizier est consacrée à un fruit qui nous arrive de la Nouvelle-Zélande : le kiwi.

Le kiwi, vante le chef cuisinier à l’animatrice Dominique Lajeunesse, permet d’ingérer bien plus que notre dose quotidienne de vitamines. Et à 60 calories par kiwi, on n’a aucune raison de s’en passer!

Souris végétale, groseille chinoise, différentes appellations pour ce fruit exotique ont été proposées au moment de son exportation vers notre marché.

C’est finalement le nom kiwi, emprunté à un oiseau de la même région, qui a été retenu pour piquer la curiosité des consommateurs.

Pour apprêter ce fruit à la fois suave et acidulé, Richard Bizier suggère deux recettes à base de kiwi.

Son punch chaud est composé de deux kiwis néo-zélandais qu’il broie au mélangeur avec du jus d’orange, du vin blanc et deux petits verres de rhum.

Il ne faut surtout pas oublier d’ajouter un peu de miel, constate-t-il, alors que l’animatrice Dominique Lajeunesse grimace en goûtant à son cocktail.

Par la suite, le chef propose une recette de pâtes tagliatelle, lardons et kiwis.

Là franchement Richard, j’ai des craintes , exprime l’animatrice.

On doit explorer de nouvelles avenues, celles du Pacifique Sud , lui répond le chef cuisinier pour l’encourager.

Des petits lardons, des kiwis, du vinaigre et le goût de la découverte, voilà tout ce que ça prend, conclut finalement Dominique Lajeunesse, qui se régale de cette salade de pâtes tiède.

Parcelles de soleil, 17 décembre 1989

À l’émission Parcelles de soleil du 17 décembre 1989, l’animateur Claude Lafortune prépare une salade de fruits toute simple en compagnie d’une fillette aux origines métissées, Vania.

Dans la composition de cette salade de fruits, on compte un fruit du Québec, la pomme, et un fruit des Antilles, la banane.

Sais-tu, Jéricho, ça me fait penser à mon père et à ma mère , déclare la jeune Vania, dont la mère est originaire d’Haïti et le père, du Québec.

L’animateur profite de cette perche tendue pour la questionner sur sa réalité. Est-ce que tu trouves ça difficile de ne pas avoir la même couleur de peau que tes amis? , lui demande-t-il.

Vania vit bien avec la couleur de sa peau qui lui permet de rester bronzée toute l’année , mais elle observe certaines injustices.

Pour les Noirs, c'est plus difficile parce qu'ils ont de la difficulté à se trouver un logement juste parce qu'ils sont Noirs , exprime-t-elle.

On a pourtant tant à découvrir et à apprendre les uns des autres, suggère l’animateur Claude Lafortune tout en s’intéressant à la sculpture de cloche réalisée par Vania à partir d’une pomme.

Pour finaliser leur salade de fruits, l’animateur et son invitée y ajoutent quelques gouttes de vanille des Antilles, puis une larme de sirop d’érable.