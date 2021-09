Le passeport vaccinal entre en vigueur au Québec

Les Québécois de 13 ans ou plus doivent désormais prouver qu’ils sont adéquatement vaccinés contre la COVID-19 pour accéder à une grande quantité de lieux ou pratiquer des activités considérées comme non essentielles.

Il est cependant prévu qu’aucune sanction ne sera appliquée avant le 15 septembre, question de laisser aux citoyens et aux commerçants le temps de s’acclimater à cette nouvelle mesure, en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, a prévenu les commerçants mardi que les premières semaines allaient être « rock and roll » et les a remerciés de leur collaboration.

Le passeport vaccinal, qui prend la forme d’un code QR, doit ainsi être exigé dans les bars et les restaurants, y compris les terrasses, tout comme dans les salles de spectacles et de cinéma et les sites accueillant des événements sportifs.

Les casinos, les salles d’entraînement, les sites d’amusement, les parcs d’attractions, les parcs aquatiques et les zoos, notamment, doivent aussi s’assurer que leurs clients sont adéquatement vaccinés.

Le passeport vaccinal sera également exigé pour tout rassemblement accueillant plus de 50 personnes à l’extérieur, ce qui touche de facto les festivals, les concerts extérieurs ou les compétitions sportives.

Les sportifs devront quant à eux montrer leur preuve vaccinale pour toutes les activités se déroulant à l’intérieur et une majorité de celles qui ont lieu en plein air. Parmi les exceptions, notons le tennis, le golf, le ski et le vélo.

Cliquez ici pour obtenir la liste complète des activités fournie par le gouvernement du Québec  (Nouvelle fenêtre) .

Les élèves de programmes de sport-études ou d’autres projets pédagogiques similaires n’ont pas à détenir de preuve vaccinale pour leurs cours, mais ils devront en avoir une pour participer à des compétitions à l’extérieur de leur école.

Le passeport vaccinal ne sera pas requis dans les bibliothèques et les musées, les lieux de culte, les spas et saunas, ni pour obtenir des services de massothérapie ou des soins d’esthétiques.

Le document ne sera pas davantage exigé pour obtenir des services essentiels, comme dans les établissements de santé ou dans les écoles primaires et secondaires et les institutions d’enseignement postsecondaires.

Un employeur ne pourra pas l’exiger non plus pour embaucher quelqu’un.

Les citoyens pourront présenter leur code QR imprimé sur papier ou en format PDF sur un appareil mobile, mais l’option privilégiée demeure l’application VaxiCode, téléchargeable depuis quelques jours.

Les responsables des sites qui devront exiger le passeport vaccinal pourront le vérifier avec l’application VaxiCode Verif. Ils doivent également demander une preuve d’identité avec photo.

Les citoyens qui ne peuvent être vaccinés pour des raisons médicales peuvent aussi obtenir un code QR. Pour ce faire, ils doivent se présenter dans une clinique de vaccination munis d'un formulaire rempli par un médecin.