VIH/sida : un candidat vaccin de Johnson & Johnson n’est pas efficace

La pharmaceutique Johnson & Johnson et ses partenaires ont annoncé que les résultats de mi-parcours de l’essai clinique de leur vaccin Imbokodo contre le VIH mené chez de jeunes femmes d'Afrique subsaharienne n'étaient pas concluants.

Les données récoltées sur le terrain montrent que ce candidat vaccin n'offre pas une protection suffisante contre l'infection dans cette population de femmes à haut risque de contracter le VIH.

Le vaccin expérimental, dont l’essai clinique avait commencé en 2017 chez 2600 femmes d’Afrique du Sud et de quatre pays voisins, présentait pourtant un profil de sécurité favorable, sans aucun effet indésirable grave.

Or, les résultats ont révélé 63 infections dans le groupe placebo contre 51 chez les participantes ayant reçu le vaccin, soit une efficacité de 25,2 %. Ce pourcentage est jugé trop faible pour que le vaccin soit utile.

Sur la base de ces résultats, l'étude Imbokodo ne sera pas poursuivie. Les participants à l'étude seront informés des résultats. Une analyse plus approfondie de l'étude Imbokodo est en cours , note la compagnie dans un communiqué.

Le VIH est un virus unique et complexe qui pose des défis sans précédent pour le développement de vaccins en raison de sa capacité à attaquer, détourner et échapper au système immunitaire , explique le Dr Paul Stoffels de Johnson & Johnson.

Bien que nous soyons déçus que le vaccin candidat n'ait pas fourni un niveau suffisant de protection contre l'infection par le VIH, l'étude nous fournira des données scientifiques importantes dans la poursuite de la recherche d'un vaccin pour prévenir le VIH , ajoute le Dr Paul Stoffels.

Repères Environ 38 millions de personnes dans le monde vivent avec le VIH.

Pas moins de 1,5 million de nouvelles infections sont rapportées annuellement.

En 2020 seulement, pas moins de 680 000 personnes sont mortes de maladies liées au VIH/sida.

En 2020, 27,5 millions de personnes avaient accès à une thérapie antirétrovirale.

Environ 79,3 millions de personnes ont été infectées par le VIH depuis le début de la pandémie dans les années 80, et 36,3 millions de personnes sont mortes de maladies liées au sida.

Johnson & Johnson et ses partenaires poursuivent cependant l’essai Mosaico dans lequel ils testent une composition différente du vaccin pour les hommes et les personnes transgenres. Cet essai est mené en Amérique et en Europe, où circulent différentes souches de VIH.

En outre, le laboratoire Moderna a commencé à la mi-août des essais cliniques de phase 1 pour un vaccin contre le VIH créé à partir de la technologie de l'ARN messager utilisée dans son vaccin contre la COVID-19.