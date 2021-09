Élections fédérales : l’eau potable au cœur des priorités de Labeaume

Le maire demande aux partis fédéraux de s’engager à investir 216 millions de dollars sur dix ans afin de protéger la qualité de l’eau de la rivière et du lac Saint-Charles, principales sources d’eau potable de la Ville de Québec.

La problématique est revenue au cœur de l'actualité récemment, lorsque la Ville de Québec a imposé d'importantes restrictions quant à son utilisation.

Le maire sortant, Régis Labeaume (archives) Photo : Radio-Canada

L'heure est à l'action. Nous avons besoin de réponses. Nous sommes prêts à agir dans les prochains mois pour protéger notre eau potable. Nous demandons au prochain gouvernement fédéral de nous aider à le faire , affirme Régis Labeaume.

Où irait l'argent?

L'administration municipale estime avoir besoin de 160 millions de dollars pour raccorder à son réseau 900 installations septiques autonomes et les deux usines de traitement des eaux de Stoneham et Lac-Delage.

Une somme de 30 millions de dollars servirait à l'acquisition de terrains visant le maintien de la végétation, alors qu'un montant de 6 millions serait utilisé pour remplacer 600 installations septiques autonomes qui ont plus de 30 ans autour du lac Saint-Charles.

Le barrage du lac Saint-Charles Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

La Ville de Québec utiliserait 20 millions de dollars pour implanter des infrastructures vertes, comme un marais de filtration.

Demande répétée

Le maire avait fait la même demande lors de la campagne électorale fédérale de 2019. Régis Labeaume croit qu'il est temps que les partis acceptent la demande, qui devra aussi inclure une modification des programmes d'aide financière.

Les normes des programmes actuels sont trop restrictives. Les travaux situés en dehors du périmètre urbain ou qui permettent le prolongement du réseau d'égout ne peuvent pas se qualifier. Ils se limitent aussi à une aide financière maximale. Nos besoins ne sont pas couverts , explique-t-il.

Régis Labeaume réclame des investissements supplémentaires dans le parc des Champs-de-Bataille (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cloutier

Plaines d'Abraham

La Ville de Québec souhaite aussi que les partis fédéraux promettent de verser 24,5 millions de dollars sur cinq ans à la Commission des champs de bataille nationaux afin de renouveler les infrastructures et de développer l’offre d’activités sur les plaines d’Abraham.

Le maire avait aussi demandé des investissements d'Ottawa pour le site. Il défend cette requête pour un parc qui n'est pas sous la juridiction de la Ville de Québec.

Même si on nous avait dit que ce serait fait, rien n'a été fait. Aucune somme additionnelle n'a été investie sur les plaines d'Abraham. Si je m'en tiens à ma juridiction, dans ce cas-là, ça va être compliqué. Ça fait partie de notre histoire. Le parc a besoin d'amour et d'argent. Il faut faire quelque chose , insiste Régis Labeaume.

Un voilier dans l'océan Arctique. Photo : Gracieuseté : Ville de Québec

Course de bateaux

Le maire réclame également qu’Ottawa finance l’organisation d’un nouvel événement sportif et environnemental d’envergure internationale, la North Pole Race, à hauteur de 10 millions de dollars sur quatre ans. Il s’agit d'une course de bateaux à voiles, dont le but est de sensibiliser la population aux changements climatiques.

La course n’aurait jamais pu être possible sans la fonte des glaciers. Elle relierait les villes de Québec et de Vancouver en passant par le passage du Nord-Ouest. L'événement sportif serait doublé d'une programmation scientifique et éducative.

L’événement aurait lieu l’été tous les deux ans et Québec serait la ville hôte de la première édition en 2025. Les équipes seraient formées notamment d'un skipper, d’un scientifique et d’un journaliste.

Une course test aurait lieu en 2023.

La course est un prétexte pour traiter au niveau mondial, à partir de Québec, du réchauffement climatique et de la fonte des glaciers. J'en ai parlé à quelques ministres fédéraux. Je me demande vraiment comment on peut dire non quand on est candidat à Québec, à un tel événement , lance le maire.

La maison Pollack sur la rue Grande Allée Est Photo : Radio-Canada / ICI Radio-Canada / Jean-Simon Fabien

Maison de la diversité

L’administration Labeaume souhaite finalement que le fédéral finance une partie du projet de la Maison de la diversité, qui sera aménagée dans la maison Pollack.

La résidence, laissée à l'abandon pendant des années, a besoin de travaux majeurs de rénovation et de restauration. La Ville de Québec souhaite que le fédéral paie ces travaux.

Le maire souligne que le projet, qui vise à mettre en valeur la diversité culturelle de Québec, se réalisera, peu importe la réponse d'Ottawa.