Un candidat libéral de Vancouver fait des millions dans l’achat-revente de logements

Alors que le Parti libéral de Justin Trudeau a promis de s’attaquer à la crise du logement et évoque l’achat et la revente rapide de résidences comme un facteur de la hausse des prix des logements, le candidat libéral de la circonscription de Vancouver-Granville, Taleeb Noormohamed, a lui-même fait des reventes précipitées plus de 20 fois depuis 2005.