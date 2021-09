Des prospecteurs sauvent un orignal coincé dans la boue

Hermann Daxl, géologue à la retraite, raconte qu'il était en train de faire de la prospection minière dans un bois du Nord-Est de l'Ontario lorsqu'il a entendu l'animal.

Il s'est blessé en tentant de venir en aide à l'orignal.

M. Daxl alors appelé Maurice Vallière et Pat Greba, deux autres prospecteurs, pour leur signaler où il avait trouvé l’animal.

Il faut dire que cet orignal a eu beaucoup de chance que j'entende son halètement. Une citation de :Hermann Daxl, géologue à la retraite

Il en avait jusqu’au cou , raconte M. Vallière.

L'orignal se démenait pour simplement garder la tête hors de la boue, selon l'un des deux hommes qui sont venus à son secours. Photo : Avec la permission de Bill Desloges

M. Vallière affirme que la zone où l'orignal est resté coincé se trouve sur des terres de la Couronne. Il pense que le trou était autrefois un fossé le long d'un ancien chemin forestier.

Avant de tenter le sauvetage, les hommes ont essayé de contacter le ministère du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts, mais personne n'a répondu.

Ils ont dû couper des arbres autour du trou pendant une heure avant de pouvoir essayer de faire sortir l'orignal.

Selon M. Vallière, si l'orignal avait été une femelle, ils n'auraient probablement pas pu l'aider, car les deux hommes ont dû attacher des sangles autour des bois de l'animal pour pouvoir le sortir avec succès.

J'espérais essayer de faire le tour de son estomac [avec les sangles] pour essayer de le sortir, mais il était trop enfoncé. Je ne pouvais pas sauter là-dedans, donc la seule option que j'avais, c’était de les accrocher autour de ses bois. Une citation de :Maurice Vallière, prospecteur

À la première tentative, l'orignal a eu peur et s'est agité. Il a essayé de nous frapper avec ses pattes, mais il ne pouvait pas nous rejoindre.

Au deuxième essai, l'animal est resté calme et les deux prospecteurs ont utilisé un véhicule tout-terrain pour le tirer hors de la boue. Ça a tout pris, mais on est venus à bout de le sortir.

Lorsque l'original est sorti de la boue, il s'est couché sur le côté, essayant de reprendre son souffle, raconte M. Vallière.

Une sangle était encore accrochée aux bois de l'animal lorsqu'il est parti en courant. Photo : Avec la permission de Bill Desloges

L’animal s'est soudainement relevé et s'est enfui, effrayant l’homme qui venait de l’aider.

Pas une grosse affaire

Les deux hommes ne considèrent pas ce qu'ils ont fait comme héroïque ou spécial.

C'était à environ cinq ou six kilomètres de chez moi, alors j'ai pensé que ce ne serait pas trop difficile d'y aller et d'essayer de le sortir de là , confie M. Vallière, ajoutant que si lui et son ami n'avaient pas aidé l'orignal, celui-ci serait mort.

En arrivant là, j'ai vu des os d'orignaux qui sont morts dans les années passées , poursuit-il.

Nous ne pensions pas que c'était une si grosse affaire parce que tout le monde à Timmins serait probablement sorti et aurait aidé , affirme Maurice Vallière.

Nous aimons tous nos animaux, ici. Une citation de :Maurice Vallière, prospecteur

Après le sauvetage, un ami des deux hommes, Bill Desloges, a accepté de publier les photos sur sa page Facebook. La publication a été partagée plus de 1600 fois.

Je ne pensais pas que je me trouverais sur Internet , conclut Maurice Vallière.

Avec les informations d'Angela Gemmill, de CBC