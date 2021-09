C’est jour de rentrée aujourd’hui pour les élèves du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy qui sont parmi les derniers à retourner en classe dans la région. En tout, près de 60 000 élèves se trouveront sur les bancs d’école pour l’année scolaire 2021-2022 en Mauricie et au Centre-du-Québec, ce qui représente une hausse comparativement à l'an dernier.

Environ 18 000 élèves des niveaux préscolaire, primaire et secondaire fréquenteront les écoles du territoire du Chemin-du-Roy, à Trois-Rivières et dans des municipalités avoisinantes. Il s’agit d’une hausse de près de 500 élèves comparativement à l’an dernier.

Nombre d’élèves en 2021-2022 dans la région Nombre d’élèves en 2021-2022 dans la région Centre de services scolaire Nombre d'élèves Chemin-du-Roy 18 032 de l’Énergie 9641 de la Riveraine 5337 des Bois-Francs 12 276 des Chênes 13 360

Une rentrée étalée sur plusieurs jours dans la région

Les 5337 élèves du Centre de services scolaire de la Riveraine, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, ont été les premiers à entamer leur année scolaire dans la région le 26 août dernier.

Environ 150 élèves de plus fréquenteront les écoles du territoire. La rentrée 2021-2022 marque l’ajout de 5 nouvelles classes de maternelle 4 ans, portant ce nombre à 11 classes pour le centre de services scolaire , a indiqué le Centre de services scolaire de la Riveraine.

Le lendemain, c’était au tour des quelque 9600 élèves du Centre de services scolaire de l’Énergie d’effectuer un retour en classe. Les écoles du centre et du nord de la Mauricie accueilleront 320 élèves de plus par rapport à l’an dernier.

Jour de rentrée au CSS du Chemin-du-Roy Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Les 12 276 élèves du Centre de services scolaire des Bois-Francs, qui regroupe des écoles de Victoriaville et des alentours, ont quant à eux effectué leur rentrée le 30 août. Il y aura 260 élèves de plus dans les différentes écoles comparativement à 2020-2021.

L’augmentation est surtout due à une augmentation d’élèves aux niveaux préscolaire (+157) et secondaire (+170), alors qu’il y a une baisse au primaire (-67).

À l’instar des autres organisations publiques et des entreprises de la région, le CSScentre de services scolaire des Bois-Francs doit composer avec une rareté de personnel puisqu’il demeure bien difficile de recruter divers groupes de professionnels dont les psychologues, du personnel en service de garde, des techniciens et techniciennes en éducation spécialisée et même du personnel de secrétariat , souligne le centre de services scolaire.

Le Centre de services scolaire (CSS) des Chênes a effectué sa rentrée sur plusieurs jours. Les 13 360 élèves ont été accueillis de façon progressive vendredi et lundi derniers, mais les cours commenceront officiellement mercredi.

Selon les données préliminaires, le centre de services scolaire estime qu’il y aura environ 400 élèves de plus sur les bancs d’école cette année, comparativement à l’an dernier.

Formation professionnelle et aux adultes

Le CSScentre de services scolaire des Chênes compte 51 élèves en formation professionnelle et 417 en formation générale aux adultes.

La formation générale aux adultes et professionnelle sera offerte à 2231 élèves au Centre de services scolaire de l'Énergie.

Au Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy, il y a 1621 élèves en formation professionnelle et aux adultes.